ΑρχικήΔιεθνήΟ ξυπόλυτος ύποπτος, η υπόθεση απάτης ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων και η απόδραση που καταγράφηκε από κάμερες
Ο ξυπόλυτος ύποπτος, η υπόθεση απάτης ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων και η απόδραση που καταγράφηκε από κάμερες

 22.05.2026 - 14:46
Ένας ύποπτος σε υπόθεση απάτης ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων στη Μινεσότα συνελήφθη τελικά, αφού νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει κινηματογραφική απόδραση πηδώντας από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο Muhammad Omar καταζητούνταν από ομοσπονδιακές αρχές όταν διέφυγε το πρωί της Πέμπτης λίγο πριν από συνέντευξη Τύπου για τη μεγάλη υπόθεση απάτης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Τη σύλληψή του ανακοίνωσε ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, δημοσιεύοντας μάλιστα φωτογραφία του υπόπτου να κουτσαίνει ξυπόλυτος κρατώντας το ένα παπούτσι στο χέρι.

«Μετά τη σημερινή κοινή συνέντευξη Τύπου για τις 15 κατηγορίες απάτης στη δημόσια υγεία στη Μινεσότα, ο ύποπτος που διέφευγε, Muhammad Omar, συνελήφθη», έγραψε ο Patel στο X.

Ο Omar και άλλοι 14 κατηγορούμενοι φέρονται να εξαπάτησαν τους φορολογούμενους αποσπώντας περίπου 90 εκατομμύρια δολάρια μέσω προγραμμάτων Medicaid της πολιτείας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Omar υπέβαλε ψευδείς αιτήσεις αποζημίωσης μέσω δύο εταιρειών κατ’ οίκον φροντίδας που διαχειριζόταν στη Μινεσότα μεταξύ 2022 και 2025.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι εισέπραξε παράνομα πάνω από 3,6 εκατομμύρια δολάρια. Μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για προσωπικά οφέλη, μεταξύ αυτών επένδυση 150.000 δολαρίων σε ακίνητα στο Nairobi και leasing μιας Mercedes-Benz αξίας περίπου 60.000 δολαρίων.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που ο Omar προσπαθούσε να διαφύγει από τις ομοσπονδιακές αρχές, πηδώντας από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου. Στο υλικό φαίνεται να τρέχει κουτσαίνοντας με το ένα παπούτσι στο χέρι, καθώς απομακρύνεται από το σημείο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο λεγόμενος «τσάρος κατά της απάτης» της κυβέρνησης Τραμπ, Colin McDonald, προειδοποίησε όσους εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις.

«Το μήνυμά μου προς τους απατεώνες είναι: φάτε, πιείτε και διασκεδάστε σήμερα, γιατί οι μέρες ελευθερίας σας είναι μετρημένες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές ανέφεραν επίσης ότι ο Omar πιθανότατα θα αντιμετωπίσει επιπλέον κατηγορίες για απόπειρα διαφυγής και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

