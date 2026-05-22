Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΓνωστός στυλίστας ξυλοκόπησε την Μις Βενεζουέλα σε ξενοδοχείο - Το ανατριχιαστικό βίντεο της 29χρονης μέσα από το δωμάτιο
ΔΙΕΘΝΗ

Γνωστός στυλίστας ξυλοκόπησε την Μις Βενεζουέλα σε ξενοδοχείο - Το ανατριχιαστικό βίντεο της 29χρονης μέσα από το δωμάτιο

 22.05.2026 - 08:01
Γνωστός στυλίστας ξυλοκόπησε την Μις Βενεζουέλα σε ξενοδοχείο - Το ανατριχιαστικό βίντεο της 29χρονης μέσα από το δωμάτιο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα σοκαριστικό βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μις Βενεζουέλα 2025, Αντρέα ντελ Βαλ, στο οποίο καταγγέλλει ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από τον γνωστό στυλίστα Τζιοβάνι Λαγκούνα μέσα σε ξενοδοχείο στις Κάννες.

Η 29χρονη εμφανίζεται στο βίντεο με αίματα να τρέχουν από το πρόσωπό της, ενώ καταγράφει με το κινητό της το δωμάτιο του ξενοδοχείου σε κατάσταση χάους, με έπιπλα και αντικείμενα πεταμένα στο πάτωμα.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και ο 33χρονος στυλίστας να κάθεται μέσα στο δωμάτιο, την ώρα που η ίδια λέει εμφανώς σοκαρισμένη: «Κοιτάξτε τι μου έκανε ο Τζιοβάνι Λαγκούνα. Συγχαρητήρια Τζιοβάνι, αυτό ήθελα, να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι».

Το βίντεο που δημοσίευσε το 29χρονο μοντέλο:

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, πελάτες του πολυτελούς ξενοδοχείου ειδοποίησαν την αστυνομία όταν άκουσαν φωνές, χτυπήματα και έντονη φασαρία από το δωμάτιο.

Η Αντρέα ντελ Βαλ φέρεται να δέχθηκε άμεσα ιατρική βοήθεια για τα τραύματά της, ενώ λίγο αργότερα κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να συνοδεύουν τον Τζιοβάνι Λαγκούνα εκτός του ξενοδοχείου στις Κάννες.

Μέχρι στιγμής οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα αν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άφησε σακουλάκια με κάνναβη σε ανοικτό χώρο στη Λεμεσό - Τον ακολούθησε και έπιασε «λαβράκι» η ΥΚΑΝ - Δείτε φωτογραφίες
Stop στις αναρτήσεις και τα exit polls: Πώς τα social media μπαίνουν σε εκλογική καραντίνα
Προκλήθηκε και δεύτερη πυρκαγιά σε οικία - Εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό
Τελικά, πόσο κοστίζει σήμερα η πολιτική μάχη και πόσο «ακριβά» διεκδικείται μια ψήφος;
Η Gen Z στέλνει μήνυμα στις κάλπες - Η γενιά που μπορεί να «ανατρέψει» τις εκλογές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ψυχική ανθεκτικότητα: Δύο σημάδια που δείχνουν ότι είστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζετε

 22.05.2026 - 07:56
Επόμενο άρθρο

Από πού θα δείτε τους ημιτελικούς του Final-4, Ολυμπιακός-Φενέρ και Βαλένθια-Ρεάλ (ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ 22/05)

 22.05.2026 - 08:02
Πέφτει τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής: Τοξικότητα και πανικός συσπείρωσης μέχρι την τελευταία ώρα

Πέφτει τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής: Τοξικότητα και πανικός συσπείρωσης μέχρι την τελευταία ώρα

Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει περισσότερο αρένα σύγκρουσης, παρά δημοκρατική διαδικασία. Η προεκλογική ολοκληρώνεται σήμερα τα μεσάνυχτα, αφήνοντας πίσω της μια έντονη γεύση τοξικότητας, προσωπικών επιθέσεων, πολιτικής έντασης και επικοινωνιακού θορύβου. Μια προεκλογική φτωχή σε ουσία, αλλά πλούσια σε αλληλοκατηγορίες, ειρωνείες και προσπάθειες πολιτικής εξόντωσης του αντιπάλου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πέφτει τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής: Τοξικότητα και πανικός συσπείρωσης μέχρι την τελευταία ώρα

Πέφτει τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής: Τοξικότητα και πανικός συσπείρωσης μέχρι την τελευταία ώρα

  •  22.05.2026 - 06:25
Τελικά, πόσο κοστίζει σήμερα η πολιτική μάχη και πόσο «ακριβά» διεκδικείται μια ψήφος;

Τελικά, πόσο κοστίζει σήμερα η πολιτική μάχη και πόσο «ακριβά» διεκδικείται μια ψήφος;

  •  22.05.2026 - 06:31
Η Gen Z στέλνει μήνυμα στις κάλπες - Η γενιά που μπορεί να «ανατρέψει» τις εκλογές

Η Gen Z στέλνει μήνυμα στις κάλπες - Η γενιά που μπορεί να «ανατρέψει» τις εκλογές

  •  22.05.2026 - 06:27
Βαθαίνει η ρήξη Φυτιρή-Αρναούτη με φόντο το ωράριο των μελών ΟΠΕ – Αναμονή για επιστροφή του ΠτΔ στην Κύπρο

Βαθαίνει η ρήξη Φυτιρή-Αρναούτη με φόντο το ωράριο των μελών ΟΠΕ – Αναμονή για επιστροφή του ΠτΔ στην Κύπρο

  •  22.05.2026 - 08:28
Κατεβάζουν ρολά οι δεσμοφύλακες της ΙΣΟΤΗΤΑΣ - Πάνε έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Κατεβάζουν ρολά οι δεσμοφύλακες της ΙΣΟΤΗΤΑΣ - Πάνε έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

  •  22.05.2026 - 07:28
VIDEO: Σκηνές αναστάτωσης στη Λεμεσό - Αυτοκίνητο ανατράπηκε μετά από τροχαίο

VIDEO: Σκηνές αναστάτωσης στη Λεμεσό - Αυτοκίνητο ανατράπηκε μετά από τροχαίο

  •  22.05.2026 - 08:28
Τζόκερ: Βρέθηκε ένας τυχερός και γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε και πού παίχτηκε το δελτίο

Τζόκερ: Βρέθηκε ένας τυχερός και γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε και πού παίχτηκε το δελτίο

  •  22.05.2026 - 08:07
Το δικό μας Κύμα

Το δικό μας Κύμα

  •  21.05.2026 - 20:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα