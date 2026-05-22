Γνωστός στυλίστας ξυλοκόπησε την Μις Βενεζουέλα σε ξενοδοχείο - Το ανατριχιαστικό βίντεο της 29χρονης μέσα από το δωμάτιο

Η 29χρονη εμφανίζεται στο βίντεο με αίματα να τρέχουν από το πρόσωπό της, ενώ καταγράφει με το κινητό της το δωμάτιο του ξενοδοχείου σε κατάσταση χάους, με έπιπλα και αντικείμενα πεταμένα στο πάτωμα.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και ο 33χρονος στυλίστας να κάθεται μέσα στο δωμάτιο, την ώρα που η ίδια λέει εμφανώς σοκαρισμένη: «Κοιτάξτε τι μου έκανε ο Τζιοβάνι Λαγκούνα. Συγχαρητήρια Τζιοβάνι, αυτό ήθελα, να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι».



Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, πελάτες του πολυτελούς ξενοδοχείου ειδοποίησαν την αστυνομία όταν άκουσαν φωνές, χτυπήματα και έντονη φασαρία από το δωμάτιο.

Η Αντρέα ντελ Βαλ φέρεται να δέχθηκε άμεσα ιατρική βοήθεια για τα τραύματά της, ενώ λίγο αργότερα κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να συνοδεύουν τον Τζιοβάνι Λαγκούνα εκτός του ξενοδοχείου στις Κάννες.

Μέχρι στιγμής οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα αν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.