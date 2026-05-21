VIDEO: Τουλάχιστον εννέα νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μαρόκο

 21.05.2026 - 22:58
Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, όταν τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε το βράδυ της Τετάρτης (20/5) στην πόλη Φες, στο Μαρόκο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Ένοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν για προληπτικούς λόγους, υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης σε αυτήν την πυκνοκατοικημένη συνοικία της πόλης.

Σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα. Μέχρι το μεσημέρι, έξι άνθρωποι είχαν ανασυρθεί ζωντανοί από τα ερείπια της πολυκατοικίας, η οποία χτίστηκε τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης.

Στην Φες, πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη του Μαρόκου, έχουν σημειωθεί ανάλογα δυστυχήματα τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο, δύο κτίρια είχαν καταρρεύσει προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Κύπρος-Ινδία: Νέα εποχή σχέσεων με υπογραφές συμφωνιών - Στο επίκεντρο άμυνα και ασφάλεια

Στο Νέο Δελχί έφτασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και αναμένεται την Παρασκευή να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

