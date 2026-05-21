Παχυσαρκία: Η σεμαγλουτίδη μειώνει το λίπος, χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας - Έρευνα αποκαλύπτει

Στη μελέτη STEP UP, η σεμαγλουτίδη στη δόση των 7,2 mg οδήγησε σε μέση μείωση σωματικού βάρους περίπου 21% έως την εβδομάδα 72. Το εύρημα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς πρόκειται για επίπεδο απώλειας βάρους που μέχρι πρόσφατα επιτυγχανόταν κυρίως με βαριατρικές επεμβάσεις. Ωστόσο, η απώλεια βάρους από μόνη της δεν αρκεί για να αξιολογηθεί η πραγματική μεταβολική ωφέλεια μιας θεραπείας. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το ποιοτικό χαρακτηριστικό της απώλειας βάρους, δηλαδή από ποιον ιστό προέρχεται η μείωση.

Η δευτερογενής ανάλυση της STEP UP με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας (MRI) ανέδειξε ότι η σεμαγλουτίδη οδήγησε σε σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του συνολικού λιπώδους ιστού, του σπλαχνικού λίπους και του ενδομυϊκού λίπους σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Το σπλαχνικό λίπος είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό μεταβολικά, καθώς συνδέεται με αυξημένη φλεγμονή, αντίσταση στην ινσουλίνη και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 84,5% της συνολικής απώλειας βάρους προήλθε από λιπώδη μάζα.

Παράλληλα, οι αλλαγές στον άλιπο ιστό και στον μυϊκό όγκο δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των θεραπευτικών ομάδων, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η θεραπεία φαίνεται να διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τη μυϊκή μάζα. Επιπλέον, η μελέτη κατέγραψε σημαντικές απόλυτες μειώσεις στον όγκο του λιπώδους ιστού. Συγκεκριμένα, έως την εβδομάδα 72 παρατηρήθηκε μείωση κατά περίπου 11,1 λίτρα στον συνολικό λιπώδη ιστό και κατά 1,5 λίτρο στο σπλαχνικό λίπος σε σύγκριση με το placebo. Με προσαρμογή βάσει των πυκνοτήτων ιστού, οι αντίστοιχες μειώσεις μάζας αντιστοιχούσαν σε περίπου 10,2 κιλά λιπώδους μάζας και 1,4 κιλά σπλαχνικής λιπώδους μάζας.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα σχετικά με τις θεραπείες μεγάλης απώλειας βάρους είναι η πιθανή επίδρασή τους στη μυϊκή λειτουργικότητα. Η διατήρηση της μυϊκής δύναμης και λειτουργίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο σαρκοπενίας. Στη STEP UP, η μυϊκή λειτουργικότητα αξιολογήθηκε μέσω της δοκιμασίας 30-second sit-to-stand. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η λειτουργικότητα διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας, καθώς οι επαναλήψεις αυξήθηκαν κατά 1,7 στην ομάδα της σεμαγλουτίδης και κατά 1,8 στην ομάδα του placebo έως την εβδομάδα 72. Τα ευρήματα αυτά είναι ενθαρρυντικά, διότι υποδηλώνουν ότι η σημαντική απώλεια βάρους δεν συνοδεύτηκε από επιδείνωση της μυϊκής απόδοσης.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα δεδομένα πραγματικού κόσμου από τη μελέτη SEMALEAN, στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με σοβαρή παχυσαρκία και συννοσηρότητες σχετιζόμενες με το βάρος. Η μελέτη αυτή αποτυπώνει την καθημερινή κλινική πρακτική και συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής της θεραπείας εκτός αυστηρών πρωτοκόλλων κλινικών δοκιμών. Βεβαίως, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η SEMALEAN αποτελεί μη τυχαιοποιημένη και μη ελεγχόμενη μελέτη παρατήρησης και συνεπώς τα αποτελέσματά της είναι διερευνητικά. Παρ’ όλα αυτά, τα δεδομένα πραγματικού κόσμου αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία, καθώς βοηθούν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των θεραπειών σε ευρύτερους και περισσότερο ετερογενείς πληθυσμούς.

Συνολικά, τα ευρήματα των πρόσφατων μελετών ενισχύουν την άποψη ότι η παχυσαρκία απαιτεί μακροχρόνια, εξατομικευμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου δεν αφορά μόνο τη μείωση του σωματικού βάρους, αλλά και τη βελτίωση της μεταβολικής υγείας, της λειτουργικότητας και της συνολικής ποιότητας ζωής των ασθενών.

Η σύγχρονη θεραπευτική φαρέτρα μάς επιτρέπει πλέον να στοχεύουμε όχι μόνο σε μεγαλύτερη απώλεια βάρους, αλλά και σε καλύτερη ποιότητα αυτής της απώλειας. Η μείωση του σπλαχνικού και ενδομυϊκού λίπους, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της μυϊκής λειτουργικότητας, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στόχο για τη μακροπρόθεσμη υγεία των ασθενών με παχυσαρκία.

Καθώς η επιστημονική έρευνα συνεχίζεται, αναμένουμε ακόμη περισσότερα δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε σε βάθος τις επιδράσεις των νέων θεραπειών στη σύσταση σώματος, στη λειτουργικότητα και στη συνολική πρόγνωση των ασθενών. Το βέβαιο είναι ότι η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας εισέρχεται σε μία νέα εποχή, όπου η θεραπευτική στόχευση γίνεται ολοένα και πιο ακριβής, ολιστική και προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

