Washington Post: Οι ΗΠΑ ξόδεψαν το μισό απόθεμα σε προηγμένους πυραύλους για την άμυνα του Ισραήλ που έκανε οικονομία
 21.05.2026 - 23:58
Μεγάλο μέρος του αποθέματος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε προηγμένους πυραύλους για την αναχαίτιση βαλλιστικών απειλών ξοδεύτηκε για την άμυνα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του του πολέμου με το Ιράν, αποκαλύπτει η Washington Post.

Την ίδια ώρα, αναφέρει το δημοσίευμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ χρησιμοποίησαν μικρότερο μέρος από το δικό τους απόθεμα όπλων.

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν περισσότερους από 200 πυραύλους THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) για την άμυνα του Ισραήλ ή περίπου το ήμισυ του συνολικού αποθέματος. Ακόμη αξιοποίησαν πάνω από 100 πυραύλους SM-3 και SM-6, που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται για την αναχαίτιση πυραυλικών απειλών και εκτοξεύονταν από πλοία στη Μεσόγειο.

Αντίθετα, συνεχίζει η Washington Post, το Ισραήλ εκτόξευσε λιγότερους από 100 πυραύλους Arrow και περίπου 90 πυραύλους David Sling. Κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιήθηκαν κατά πυραύλων των Χούθι από την Υεμένη, οι οποίοι θεωρούντια πιο εύκολοι στην αναχαίτιση από τους ιρανικούς.

Στην πράξη, όπως αναφέρουν και ειδικοί που μίλησαν στην αμερικανική εφημερίδα, «οι ΗΠΑ ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής πυραυλικής άμυνας, ενώ το Ισραήλ διατήρησε τα δικά του αποθέματα». Ακόμη και αν η επιχειρησιακή λογική πίσω από την απόφαση ήταν ορθή, οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναπληρώσουν τα αποθέματα, κάτι που θα χρειαστεί πολλούς μήνες - αν όχι χρόνια.

Σε περίπτωση που αρχίσουν ξανά οι επιθέσεις και το Ιράν απαντήσει με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων, η πίεση πάνω στα αποθέματα θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη, φέρνοντας τις ΗΠΑ σε δύσκολη θέση.

Παχυσαρκία: Η σεμαγλουτίδη μειώνει το λίπος, χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας - Έρευνα αποκαλύπτει

Κύπρος-Ινδία: Νέα εποχή σχέσεων με υπογραφές συμφωνιών - Στο επίκεντρο άμυνα και ασφάλεια

