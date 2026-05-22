Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΆντρας βρήκε 30.000 σε τουαλέτα καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη
ΔΙΕΘΝΗ

Άντρας βρήκε 30.000 σε τουαλέτα καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη

 22.05.2026 - 13:11
Άντρας βρήκε 30.000 σε τουαλέτα καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη

Ένας άνδρας από την Φλόριντα βρήκε 30.000 δολάρια στην τουαλέτα ενός καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη τους, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν δικά του τα χρήματα, για να τα κρατήσει».

Όλα έγιναν στις αρχές Μαΐου, όταν ο Λουίς Σάλαζαρ βρισκόταν για ψώνια σε ένα κατάστημα Wawa, μια αμερικανική αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών και πρατηρίων καυσίμων, στο Ριβιέρα Μπιτς της Φλόριντα. Εκεί, βρήκε μια τσάντα στην τουαλέτα, η οποία περιείχε 30.000 δολάρια.

Αμέσως, ο Σάλαζαρ ενημέρωσε το κατάστημα και τους πελάτες για την τσάντα, αλλά μιας και δεν μπόρεσε να βρει τον ιδιοκτήτη, απευθύνθηκε στις αρχές και κατάφερε να τον βρει.

Δείτε βίντεο:

«Του έδωσα την τσάντα του και εκείνος άρχισε να κλαίει και με αγκάλιασε», είπε ο Σαλαζάρ στο τοπικό μέσο WPBF 25, αφού παρέδωσε τα χρήματα στον ιδιοκτήτη τους στο αστυνομικό τμήμα του Ριβιέρα Μπιτς. «Τα έδωσα επειδή δεν είναι δικά μου τα χρήματα για να τα κρατήσω. Δεν με μεγάλωσαν έτσι», είπε ο Σαλαζάρ.

«Εξεπλάγην πραγματικά που κάποιος έκανε κάτι τέτοιο», είπε από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης των χρημάτων μιλώντας στο WPBF 25. «Σκεφτείτε το. Είναι χρήματα που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή κάποιου».

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απλά μαγικό: Η κυπριακή φύση στο μεγαλείο της – Η στιγμή που αγρινό φέρνει στη ζωή το μικρό της – Δείτε βίντεο
Πτώμα στο Λιοπέτρι: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 77χρονου - Από που προήλθε ο θάνατός του
Βανδάλισαν σχολείο «νυχτοβάτες» - Έσπασαν τζάμια και έγραψαν με σπρέι στους τοίχους
Ψάχνεις δουλειά; Ο ΕΟΑ Λάρνακας άνοιξε νέα θέση εργασίας – Η κλίμακα και τα καθήκοντα
Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» για μήνες τη σορό του 33χρονου Αλέξη
Το απόλυτο καλοκαιρινό φεστιβάλ: Πάνω από 60 καλλιτέχνες σε έξι σκηνές στο μεγαλύτερο Fengaros που έγινε ποτέ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ποτάμια» οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη από ξαφνική καταιγίδα, οδηγοί εγκλωβίστηκαν – Δείτε βίντεο

 22.05.2026 - 13:02
Επόμενο άρθρο

Έκλεψαν πορτοφόλι από ηλικιωμένη σε εκκλησία - Χειροπέδες σε δύο γυναίκες

 22.05.2026 - 13:26
Κοινή διακήρυξη Χριστοδουλίδη-Μόντι - Τα 5+1 μνημόνια συναντίληψης

Κοινή διακήρυξη Χριστοδουλίδη-Μόντι - Τα 5+1 μνημόνια συναντίληψης

Ινδία και Κύπρος αναβάθμισαν τις σχέσεις τους, προχωρώντας σε μια φάση προσανατολισμένη σε απτά αποτελέσματα και στην υλοποίηση κοινών στόχων, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την Κοινή Διακήρυξη που εξέδωσαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κοινή διακήρυξη Χριστοδουλίδη-Μόντι - Τα 5+1 μνημόνια συναντίληψης

Κοινή διακήρυξη Χριστοδουλίδη-Μόντι - Τα 5+1 μνημόνια συναντίληψης

  •  22.05.2026 - 14:28
Έφορος Εκλογών: Έκκληση για προσέλευση στις κάλπες – Περισσότερες οι γυναίκες ψηφοφόροι από τους άνδρες

Έφορος Εκλογών: Έκκληση για προσέλευση στις κάλπες – Περισσότερες οι γυναίκες ψηφοφόροι από τους άνδρες

  •  22.05.2026 - 11:13
Χριστοδουλίδης-Μόντι: Στρατηγική Εταιρική Συνεργασία Ινδίας-Κύπρου - «Νέα φιλοδοξία και νέα δυναμική»

Χριστοδουλίδης-Μόντι: Στρατηγική Εταιρική Συνεργασία Ινδίας-Κύπρου - «Νέα φιλοδοξία και νέα δυναμική»

  •  22.05.2026 - 12:45
Σε καραντίνα η μονάδα του στρατιώτη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στην Εντατική

Σε καραντίνα η μονάδα του στρατιώτη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στην Εντατική

  •  22.05.2026 - 14:09
Πτώμα στο Λιοπέτρι: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 77χρονου - Από που προήλθε ο θάνατός του

Πτώμα στο Λιοπέτρι: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 77χρονου - Από που προήλθε ο θάνατός του

  •  22.05.2026 - 11:25
Ψάχνεις δουλειά; Ο ΕΟΑ Λάρνακας άνοιξε νέα θέση εργασίας – Η κλίμακα και τα καθήκοντα

Ψάχνεις δουλειά; Ο ΕΟΑ Λάρνακας άνοιξε νέα θέση εργασίας – Η κλίμακα και τα καθήκοντα

  •  22.05.2026 - 13:58
Πυρκαγιά στη Λευκωσία: Δείτε σε ποια περιοχή – Στο σημείο η Πυροσβεστική

Πυρκαγιά στη Λευκωσία: Δείτε σε ποια περιοχή – Στο σημείο η Πυροσβεστική

  •  22.05.2026 - 14:00
Έκλεψαν πορτοφόλι από ηλικιωμένη σε εκκλησία - Χειροπέδες σε δύο γυναίκες

Έκλεψαν πορτοφόλι από ηλικιωμένη σε εκκλησία - Χειροπέδες σε δύο γυναίκες

  •  22.05.2026 - 13:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα