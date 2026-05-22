Σε αυτό το σημείο εντοπίστηκε η σορός του 33χρονου γιατρού Αλέξη - Δείτε φωτογραφίες

 22.05.2026 - 13:44
Tραγική αυλαία έπεσε το απόγευμα της Πέμπτης (21/05) στο θρίλερ της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, στην Κρήτη.

Ο αγνοούμενος για περισσότερο από πέντε μήνες γιατρός, βρέθηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Σύμφωνα με το creta24.g, ένας κτηνοτρόφος εντόπισε τη σορό και κάλεσε τις αρχές. Δεν άργησε να διαπιστωθεί ότι επρόκειτο για τον 33χρονο Αλέξη, λόγω του χαρακτηριστικού μπλε φούτερ που φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Πλέον αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να πέσει φως στα αίτια θανάτου του 33χρονου γιατρού.

Για τις συνθήκες των ερευνών και το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας, μίλησε στο CRETA24 ο πρόεδρος της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Καντάνου, Φαντελής Καπαρουδάκης, εκφράζοντας αρχικά τα θερμά συλλυπητήρια της ομάδας προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Όπως ανέφερε, οι εθελοντές συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στις έρευνες, οι οποίες για αρκετές ημέρες απέβαιναν άκαρπες λόγω της μορφολογίας της περιοχής και της δυσκολίας πρόσβασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σορός του Αλέξη Τσικόπουλου εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ενώ το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά σε ευθεία γραμμή. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο είναι εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη από ορισμένες κατευθύνσεις. Η σορός του βρέθηκε στην περιοχή ”Ριζίτικο”, ανάμεσα στα χωριά Φρες και Τζιτζιφές.

Ο κ. Καπαρουδάκης εκτίμησε πως ο άτυχος άνδρας πιθανότατα πέρασε μέσα από το χωριό και κινήθηκε προς το σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να περιπλανήθηκε για ημέρες στην περιοχή, ακόμη και προς τα Λευκά Όρη, καθώς το σημείο βρίσκεται στις πρόποδες του βουνού.

«Υπάρχει ένα μονοπάτι που καταλήγει ουσιαστικά σε αδιέξοδο και δεν χρησιμοποιείται σχεδόν από κανέναν. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ακόμη και η πρόσβαση πεζών είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ο πρόεδρος των εθελοντών εξήγησε επίσης ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές εκκλησίες, γεγονός που ίσως προκάλεσε σύγχυση στον Αλέξη Τσικόπουλο κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στο όχημά του, το οποίο είχε αφήσει κοντά σε εκκλησάκι.

«Ίσως να είδε κάποια εκκλησία και να νόμιζε πως βρίσκεται κοντά στο αυτοκίνητό του. Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζουμε», είπε.

Οι γονείς του 33χρονου αναμένεται να μεταβούν σήμερα στην Κρήτη για τη διαδικασία της αναγνώρισης.

ΠΗΓΗ: In.gr

