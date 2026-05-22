«Ποτάμια» οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη από ξαφνική καταιγίδα, οδηγοί εγκλωβίστηκαν – Δείτε βίντεο

Τα σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ξαφνικές πλημμύρες στη Νέα Υόρκη, όπου δρόμοι μετατράπηκαν μέσα σε λίγη ώρα σε ποτάμια, εγκλωβίζοντας οδηγούς μέσα στα οχήματά τους. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και χάος στην κυκλοφορία, ενώ σε αρκετές περιοχές τα νερά ανέβηκαν επικίνδυνα γρήγορα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν ανθρώπους να παρασύρονται από τα νερά, ενώ αυτοκίνητα βυθίζονταν στους πλημμυρισμένους δρόμους κάτω από καταρρακτώδη βροχή και ανέμους που έφτασαν τα 96 χιλιόμετρα την ώρα. Η περιοχή του Κουίνς δέχθηκε το μεγαλύτερο χτύπημα της κακοκαιρίας, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 6,5 εκατοστά βροχής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η καταιγίδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στις μετακινήσεις, καθώς αρκετές γραμμές του μετρό σταμάτησαν να λειτουργούν, ενώ βασικοί αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν λόγω πλημμυρών.

Ο Charlton D’Souza, κάτοικος του Κουίνς και ιδρυτής της οργάνωσης Passengers United, περιέγραψε την κατάσταση ως «μία από τις χειρότερες πλημμύρες που έχω δει ποτέ», ενώ κατέγραφε με το κινητό του τη χαοτική διαδρομή επιστροφής με λεωφορείο.

More than 15 cm (6 inches) of rain fell in just a few hours. Cars are floating away, subway stations are flooding, and people are wading through waist-deep water.



Σε πολλές γειτονιές της Νέας Υόρκης οι πολίτες προσπαθούσαν να προστατευτούν όπως μπορούσαν. Κάποιοι ανέβηκαν πάνω σε παγκάκια στάσεων λεωφορείων για να μη βραχούν, ενώ άλλοι προσπαθούσαν μάταια να σπρώξουν τα νερά προς τα φρεάτια.

Οι εικόνες στο Χιλσάιντ της περιοχής Τζαμάικα στο Κουίνς χαρακτηρίστηκαν από κατοίκους «βιβλικές», με έναν χρήστη στο X να αναφέρει ότι οι δρόμοι πλημμύρισαν μέσα σε μόλις 25 λεπτά.

Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης πτώσεις δέντρων από το Στάτεν Άιλαντ μέχρι το Μπρούκλιν, ενώ σημειώθηκε και έκρηξη σε μεταφορικό σταθμό κοντά στις ακτές του Νιου Τζέρσεϊ απέναντι από το λιμάνι του Μπρούκλιν. Παράλληλα, ηλεκτροφόρα καλώδια έπεσαν σε αρκετές περιοχές.

Heavy rainfall & thunderstorms led to flooding and downed trees in parts of New York City.

The National Weather Service issued a flood advisory for Brooklyn, Staten Island, Queens and Manhattan.

Μέσα σε λίγα λεπτά η θερμοκρασία κατέρρευσε εντυπωσιακά. Στο Νιούαρκ καταγράφηκε πτώση 19 βαθμών μέσα σε μόλις 35 λεπτά, από 33 βαθμούς Κελσίου στους 22.