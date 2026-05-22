Άνοιγμα Λουκασένκο στον Ζελένσκι: Να συναντηθούμε στην Ουκρανία ή τη Λευκορωσία για να λύσουμε τα προβλήματά μας

«Αν ο Ζελένσκι θέλει να συζητήσει κάτι, να ζητήσει συμβουλές ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να το κάνει. Είμαστε ανοιχτοί», δήλωσε ο Λουκασένκο την Παρασκευή, σύμφωνα με κρατικά μέσα.

«Είμαι έτοιμος να τον συναντήσω οπουδήποτε - στην Ουκρανία ή στη Λευκορωσία - και να συζητήσουμε τα προβλήματα των λευκορωσο-ουκρανικών σχέσεων».

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι η χώρα του σχεδιάζει να εμπλακεί στον πόλεμο, εκτός αν «διαπραχθεί επιθετικότητα κατά του λευκορωσικού εδάφους».

We are absolutely not threatening anyone, but we have nuclear weapons, and we are ready in every possible way to defend our homeland from Brest to Vladivostok.

Απάντηση του Κιέβου και προληπτικά μέτρα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε, από την πλευρά του, ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να λάβει «προληπτικά μέτρα» κατά της Ρωσίας και της ηγεσίας της Λευκορωσίας λόγω πιθανών στρατιωτικών απειλών στη βόρεια Ουκρανία, εν μέσω κοινής ρωσο-λευκορωσικής πυρηνικής άσκησης και επεισοδίων με drones στα κράτη της Βαλτικής.

«Η ηγεσία της Λευκορωσίας πρέπει να παραμένει σε εγρήγορση και να κατανοήσει ότι θα υπάρξουν συνέπειες αν ληφθούν επιθετικά μέτρα κατά της Ουκρανίας ή του λαού μας», τόνισε ο Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στο Σλάβουτιτς, περίπου 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Russia is preparing a possible attack from Belarus — while Zelensky continues fearless visits along the border



Today the Ukrainian President was in Rivne (right next to the Belarus border), met with students and talked about education and jobs for youth.



Reminder: Putin has…

Το Κίεβο απέρριψε την πρόταση συνάντησης. «Από το 2022 είναι προφανές σε όλους ότι τα λόγια αυτού του ανθρώπου δεν σημαίνουν τίποτα και πρέπει να προσέχουμε τις πράξεις του», δήλωσε ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Ντμίτρο Λιτβίν.

Ιστορικό εμπλοκής της Λευκορωσίας

Το 2022 η Λευκορωσία αρνήθηκε επίσης πιθανή συμμετοχή στη ρωσική εισβολή. Ωστόσο, η Μόσχα χρησιμοποίησε λευκορωσικό έδαφος για να περάσει τα σύνορα της Ουκρανίας και να κινήσει δυνάμεις προς τις βόρειες περιοχές και την πρωτεύουσα Κίεβο στους πρώτους μήνες της εισβολής.

«Δεν πρόκειται να εμπλακούμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει ανάγκη, ούτε πολιτική ούτε στρατιωτική», δήλωσε ο Λουκασένκο αυτήν την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι υπάρχει «μόνο μία περίπτωση» όπου η Λευκορωσία θα μπορούσε να εμπλακεί — αν διαπραχθεί επιθετικότητα κατά του εδάφους της.

Ενίσχυση των ουκρανικών συνόρων

Το Κίεβο έχει ενισχύσει τα οχυρωματικά έργα στα βόρεια σύνορα με τη Λευκορωσία και σχεδιάζει να αυξήσει περαιτέρω τις δυνάμεις στη βόρεια Ουκρανία. Με βάση πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών για «σχεδιαζόμενες ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις προς Τσερνίχιβ και Κίεβο», η ουκρανική πλευρά προετοιμάζεται να απαντήσει σε κάθε πιθανή ενέργεια της Ρωσίας.

«Εξετάζουμε επίσης τις δυνατότητες εξωτερικής δράσης. Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να προετοιμαστούν πρόσθετα μέτρα διπλωματικής πίεσης κατά της Λευκορωσίας, που η Ρωσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει για την επέκταση του πολέμου», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Νωρίτερα τον Απρίλιο, η Λευκορωσία προέβαλε κατηγορίες για επιθετικότητα από την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής, αναφέροντας ότι το Μινσκ και η Μόσχα θα απαντούσαν με όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων και πυρηνικών όπλων.

Ένα μήνα αργότερα, Λευκορωσία και Ρωσία διεξήγαγαν κοινές πυρηνικές ασκήσεις, με αποθήκευση πυρηνικών στη Λευκορωσία. Οι μυστικές υπηρεσίες της Μόσχας ισχυρίστηκαν ότι η Ουκρανία προετοίμαζε επιθέσεις drones από τα κράτη της Βαλτικής, ενώ Ρίγα φέρεται να επέτρεψε προσωρινά αυτές τις κινήσεις.

Οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν από Λετονία και Ουκρανία ως «νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης». Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι τέτοιες απειλές είναι απαράδεκτες και η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και ισχύ.

«Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για τα drones που θέτουν σε κίνδυνο ζωές και ασφάλεια στην ανατολική μας πτέρυγα. Η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και δύναμη», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.