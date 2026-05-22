Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΆνοιγμα Λουκασένκο στον Ζελένσκι: Να συναντηθούμε στην Ουκρανία ή τη Λευκορωσία για να λύσουμε τα προβλήματά μας
ΔΙΕΘΝΗ

Άνοιγμα Λουκασένκο στον Ζελένσκι: Να συναντηθούμε στην Ουκρανία ή τη Λευκορωσία για να λύσουμε τα προβλήματά μας

 22.05.2026 - 17:27
Άνοιγμα Λουκασένκο στον Ζελένσκι: Να συναντηθούμε στην Ουκρανία ή τη Λευκορωσία για να λύσουμε τα προβλήματά μας

Έτοιμος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είτε στην Ουκρανία είτε στη Λευκορωσία, δήλωσε ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, με το Κίεβο να έχει προειδοποιήσει πως η Ρωσία ετοιμάζει νέα επίθεση μέσω λευκορωσικού εδάφους προς την ουκρανική πρωτεύουσα και την περιοχή του Τσερνίχιβ.

«Αν ο Ζελένσκι θέλει να συζητήσει κάτι, να ζητήσει συμβουλές ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να το κάνει. Είμαστε ανοιχτοί», δήλωσε ο Λουκασένκο την Παρασκευή, σύμφωνα με κρατικά μέσα.

«Είμαι έτοιμος να τον συναντήσω οπουδήποτε - στην Ουκρανία ή στη Λευκορωσία - και να συζητήσουμε τα προβλήματα των λευκορωσο-ουκρανικών σχέσεων».

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι η χώρα του σχεδιάζει να εμπλακεί στον πόλεμο, εκτός αν «διαπραχθεί επιθετικότητα κατά του λευκορωσικού εδάφους».

Απάντηση του Κιέβου και προληπτικά μέτρα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε, από την πλευρά του, ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να λάβει «προληπτικά μέτρα» κατά της Ρωσίας και της ηγεσίας της Λευκορωσίας λόγω πιθανών στρατιωτικών απειλών στη βόρεια Ουκρανία, εν μέσω κοινής ρωσο-λευκορωσικής πυρηνικής άσκησης και επεισοδίων με drones στα κράτη της Βαλτικής.

«Η ηγεσία της Λευκορωσίας πρέπει να παραμένει σε εγρήγορση και να κατανοήσει ότι θα υπάρξουν συνέπειες αν ληφθούν επιθετικά μέτρα κατά της Ουκρανίας ή του λαού μας», τόνισε ο Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στο Σλάβουτιτς, περίπου 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Το Κίεβο απέρριψε την πρόταση συνάντησης. «Από το 2022 είναι προφανές σε όλους ότι τα λόγια αυτού του ανθρώπου δεν σημαίνουν τίποτα και πρέπει να προσέχουμε τις πράξεις του», δήλωσε ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Ντμίτρο Λιτβίν.

Ιστορικό εμπλοκής της Λευκορωσίας

Το 2022 η Λευκορωσία αρνήθηκε επίσης πιθανή συμμετοχή στη ρωσική εισβολή. Ωστόσο, η Μόσχα χρησιμοποίησε λευκορωσικό έδαφος για να περάσει τα σύνορα της Ουκρανίας και να κινήσει δυνάμεις προς τις βόρειες περιοχές και την πρωτεύουσα Κίεβο στους πρώτους μήνες της εισβολής.

«Δεν πρόκειται να εμπλακούμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει ανάγκη, ούτε πολιτική ούτε στρατιωτική», δήλωσε ο Λουκασένκο αυτήν την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι υπάρχει «μόνο μία περίπτωση» όπου η Λευκορωσία θα μπορούσε να εμπλακεί — αν διαπραχθεί επιθετικότητα κατά του εδάφους της.

Ενίσχυση των ουκρανικών συνόρων

Το Κίεβο έχει ενισχύσει τα οχυρωματικά έργα στα βόρεια σύνορα με τη Λευκορωσία και σχεδιάζει να αυξήσει περαιτέρω τις δυνάμεις στη βόρεια Ουκρανία. Με βάση πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών για «σχεδιαζόμενες ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις προς Τσερνίχιβ και Κίεβο», η ουκρανική πλευρά προετοιμάζεται να απαντήσει σε κάθε πιθανή ενέργεια της Ρωσίας.

«Εξετάζουμε επίσης τις δυνατότητες εξωτερικής δράσης. Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να προετοιμαστούν πρόσθετα μέτρα διπλωματικής πίεσης κατά της Λευκορωσίας, που η Ρωσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει για την επέκταση του πολέμου», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Νωρίτερα τον Απρίλιο, η Λευκορωσία προέβαλε κατηγορίες για επιθετικότητα από την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής, αναφέροντας ότι το Μινσκ και η Μόσχα θα απαντούσαν με όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων και πυρηνικών όπλων.

Ένα μήνα αργότερα, Λευκορωσία και Ρωσία διεξήγαγαν κοινές πυρηνικές ασκήσεις, με αποθήκευση πυρηνικών στη Λευκορωσία. Οι μυστικές υπηρεσίες της Μόσχας ισχυρίστηκαν ότι η Ουκρανία προετοίμαζε επιθέσεις drones από τα κράτη της Βαλτικής, ενώ Ρίγα φέρεται να επέτρεψε προσωρινά αυτές τις κινήσεις.

Οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν από Λετονία και Ουκρανία ως «νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης». Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι τέτοιες απειλές είναι απαράδεκτες και η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και ισχύ.

«Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για τα drones που θέτουν σε κίνδυνο ζωές και ασφάλεια στην ανατολική μας πτέρυγα. Η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και δύναμη», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απλά μαγικό: Η κυπριακή φύση στο μεγαλείο της – Η στιγμή που αγρινό φέρνει στη ζωή το μικρό της – Δείτε βίντεο
Πτώμα στο Λιοπέτρι: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 77χρονου - Από που προήλθε ο θάνατός του
VIDEO: Σκηνές καταστροφής σε υπόγειο πάρκινγκ στη Λεμεσό - Άγνωστος προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα
Ψάχνεις δουλειά; Ο ΕΟΑ Λάρνακας άνοιξε νέα θέση εργασίας – Η κλίμακα και τα καθήκοντα
Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» για μήνες τη σορό του 33χρονου Αλέξη
Το απόλυτο καλοκαιρινό φεστιβάλ: Πάνω από 60 καλλιτέχνες σε έξι σκηνές στο μεγαλύτερο Fengaros που έγινε ποτέ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μπορείς να αγοράσεις την «Κόλαση» για 500.000 ευρώ - Ένα από τα πιο παράξενα τουριστικά αξιοθέατα αναζητά νέο ιδιοκτήτη

 22.05.2026 - 17:18
Επόμενο άρθρο

Θλίψη στην Λευκωσία: Έφυγε από την ζωή ο Δανιήλ Αναστάση - Ο επιχειρηματίας που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του

 22.05.2026 - 17:39
ΠτΔ από Νέο Δελχί: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Ινδίας»

ΠτΔ από Νέο Δελχί: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Ινδίας»

Η ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Ινδίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η διμερής συνεργασία Κύπρου – Ινδίας ενισχύεται και εμβαθύνεται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ από Νέο Δελχί: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Ινδίας»

ΠτΔ από Νέο Δελχί: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Ινδίας»

  •  22.05.2026 - 19:02
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Μέμφομαι τον εαυτό μου για τον Τυχικό» - Οι εκλογές για τον Μητροπολίτη Πάφου και… οι καθαιρεμένοι μοναχοί της μονής Αββακούμ

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Μέμφομαι τον εαυτό μου για τον Τυχικό» - Οι εκλογές για τον Μητροπολίτη Πάφου και… οι καθαιρεμένοι μοναχοί της μονής Αββακούμ

  •  22.05.2026 - 15:46
Υπόθεση Στυλιανού: Ξεσπάθωσε η Νομική Υπηρεσία για τη μη δίωξη λειτουργών – «Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί περί δημοσίου συμφέροντος»

Υπόθεση Στυλιανού: Ξεσπάθωσε η Νομική Υπηρεσία για τη μη δίωξη λειτουργών – «Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί περί δημοσίου συμφέροντος»

  •  22.05.2026 - 16:56
Προσωρινό λουκέτο στο νεκροτομείο Πάφου - Μεταφέρονται διαδικασίες στη Λευκωσία

Προσωρινό λουκέτο στο νεκροτομείο Πάφου - Μεταφέρονται διαδικασίες στη Λευκωσία

  •  22.05.2026 - 16:25
Βουλευτικές 2026: Ποιοι λένε «ΝΑΙ» στα ΛΟΑΤΚΙΑ+ δικαιώματα και ποιοι γύρισαν την πλάτη – Τα ονόματα και οι μεγάλες εκπλήξεις

Βουλευτικές 2026: Ποιοι λένε «ΝΑΙ» στα ΛΟΑΤΚΙΑ+ δικαιώματα και ποιοι γύρισαν την πλάτη – Τα ονόματα και οι μεγάλες εκπλήξεις

  •  22.05.2026 - 16:29
Σε καραντίνα η μονάδα του στρατιώτη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στην Εντατική

Σε καραντίνα η μονάδα του στρατιώτη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στην Εντατική

  •  22.05.2026 - 14:09
VIDEO: Σκηνές καταστροφής σε υπόγειο πάρκινγκ στη Λεμεσό - Άγνωστος προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα

VIDEO: Σκηνές καταστροφής σε υπόγειο πάρκινγκ στη Λεμεσό - Άγνωστος προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα

  •  22.05.2026 - 15:03
Κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  22.05.2026 - 15:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα