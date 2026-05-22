VIDEO: Με 5.000 ευρώ σε μαιευτήριο ο Φειδίας Παναγιώτου – Άφησε άναυδη μητέρα στο νοσοκομείο

Ο πρόεδρος της «Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου» επισκέφθηκε νοσοκομείο κρατώντας έναν φάκελο με 5.000 ευρώ, προκειμένου να τα δωρίσει σε μια γυναίκα που βρισκόταν στη διαδικασία της γέννας. Η ενέργεια αυτή, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είχε μόνο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αλλά αποτέλεσε την απόλυτη προεκλογική παρέμβαση για την παρουσίαση της επίσημης δημογραφικής πολιτικής του κόμματος «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου».

Ο Φειδίας Παναγιώτου εισήλθε στον θάλαμο του νοσοκομείου όπου η επίδοξη μητέρα ετοιμαζόταν να φέρει στον κόσμο το τέταρτο παιδί της, μια κόρη. Αφού αντάλλαξαν τις καθιερωμένες ευχές, ο πολιτικός ρώτησε τη γυναίκα αν γνωρίζει τις θέσεις του κόμματός του. Η ίδια παραδέχθηκε με ειλικρίνεια πως, αν και δεν παρακολουθεί στενά τα πολιτικά δρώμενα, ο Φειδίας αποτελεί το μοναδικό πρόσωπο από τον χώρο της πολιτικής που της κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Στο σημείο αυτό, ο ευρωβουλευτής ανέπτυξε το σκεπτικό πίσω από την κίνηση αυτή, συνδέοντάς την άμεσα με την υπογεννητικότητα που μαστίζει το νησί. Εξήγησε ότι η «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου» αναγνωρίζει τη συρρίκνωση του πληθυσμού ως ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα προβλήματα και για τον λόγο αυτό προτείνει ένα ριζοσπαστικό, κλιμακωτό οικονομικό επίδομα για κάθε γέννηση. Σύμφωνα με το πλάνο του κόμματος, η κρατική ενίσχυση θα πρέπει να ανέρχεται στις 5.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, στις 10.000 ευρώ για το δεύτερο, στις 15.000 ευρώ για το τρίτο και να αγγίζει τις 20.000 ευρώ για το τέταρτο παιδί.

«Ήρθαμε εδώ να σου κάνουμε ένα δώρο 5.000 ευρώ από το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φειδίας Παναγιώτου, αφήνοντας άναυδη την πολύτεκνη μητέρα, η οποία δεν έκρυψε την έκπληξη και τη συγκίνησή της, απαντώντας πως πρόκειται για μια βοήθεια που σε καμία περίπτωση δεν περίμενε.