«Φωτιά» στα καύσιμα: Άλμα 15,6% στην Κύπρο τον Απρίλιο – Πρωταθλητής στην άνοδο του ντίζελ

Κύπρος καταγράφει αύξηση 15,6% στις τιμές καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές τον Απρίλιο του 2026 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Την ίδια στιγμή, σε μηνιαία βάση, οι τιμές του ντίζελ στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 18,0% μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2026, ενώ η βενζίνη κατέγραψε άνοδο 8,6%.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές αυξήθηκαν κατά 20,8% τον Απρίλιο του 2026 σε ετήσια βάση, μετά από άνοδο 12,9% τον Μάρτιο. Όπως επισημαίνεται στα στοιχεία, έως και τον Φεβρουάριο του 2026 οι τιμές ακολουθούσαν πτωτική πορεία τόσο στον μέσο όρο της ΕΕ όσο και στις περισσότερες χώρες.

Οι αυξήσεις καταγράφηκαν σε όλα τα κράτη μέλη τον Απρίλιο, με 15 χώρες να εμφανίζουν άνοδο άνω του 20%. Τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο (33,8%), στη Γαλλία και τη Σουηδία (29,3%), στη Λετονία (28,1%) και στη Βουλγαρία (27,8%). Αντίθετα, οι χαμηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (1,5%), στην Πολωνία (8,8%) και στην Ιταλία (12,9%).

Αναφορικά με τις επιμέρους κατηγορίες καυσίμων, οι τιμές του ντίζελ στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 33,7% τον Απρίλιο του 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, ενώ η βενζίνη κατέγραψε άνοδο 13,6%. Τον Μάρτιο, οι αντίστοιχες αυξήσεις ήταν 19,8% για το ντίζελ και 9,4% για τη βενζίνη.

Σε μηνιαία βάση, από τον Μάρτιο στον Απρίλιο του 2026, το ντίζελ αυξήθηκε κατά 7,9% στην ΕΕ και η βενζίνη κατά 2,4%.

Οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ κατά την ίδια περίοδο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στη Σλοβενία (23,5%), στη Βουλγαρία (19,5%) και στην Κύπρο (18,0%). Οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Πολωνία (1,9%), στη Ρουμανία (2,3%) και στη Βουλγαρία (2,6%).

Όσον αφορά τη βενζίνη, 23 κράτη μέλη κατέγραψαν αυξήσεις μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2026, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 12,9% στη Σλοβενία έως 1,3% στην Ιρλανδία. Αντίθετα, μειώσεις σημειώθηκαν στη Ρουμανία (−1,2%), στην Ισπανία (−4,6%) και στην Πολωνία (−6,1%).