Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥπόθεση εμπορίας εμβρύων στα κατεχόμενα: Στις φυλακές ο Ισραηλινός μεταφορέας, ελεύθεροι με εγγύηση οι συνεργοί
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπόθεση εμπορίας εμβρύων στα κατεχόμενα: Στις φυλακές ο Ισραηλινός μεταφορέας, ελεύθεροι με εγγύηση οι συνεργοί

 22.05.2026 - 19:21
Υπόθεση εμπορίας εμβρύων στα κατεχόμενα: Στις φυλακές ο Ισραηλινός μεταφορέας, ελεύθεροι με εγγύηση οι συνεργοί

Μετά τη «σύλληψη» του άντρα με τα αρχικά Y.M.G στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου για απόπειρα μεταφοράς 4 εμβρύων χωρίς άδεια, άλλα δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση με τα αρχικά F.Y.G και N.B.T, οι οποίοι χθες τέθηκαν υπό μονοήμερη «κράτηση» και σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Y.M.G συνελήφθη στις 19 Μαΐου ενώ μετέφερε σε 4 διαφορετικές κρυοδεξαμενές 4 ανθρώπινα έμβρυα με την ένδειξη «Life Parcel», χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια. Σύμφωνα με την έρευνα της «αστυνομίας» συνελήφθη στις 20 Μαΐου γυναίκα με τα αρχικά F.Y.G που έδωσε οδηγίες και άντρας με τα αρχικά N.B.T που έδωσε την άδεια για μεταφορά των εμβρύων από την κλινική γονιμοποίησης στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Το «επαρχιακό δικαστήριο» Λευκωσίας δεν ανανέωσε το διάταγμα κράτησης των δύο, αλλά τους άφησε ελεύθερους με εγγύηση. Όμως για τον ύποπτο με τα αρχικά Y.M.G διέταξε την κράτησή του στις κεντρικές φυλακές εν αναμονή της δίκης του στο «ανώτατο ποινικό δικαστήριο», με το σκεπτικό ότι δεν διέθετε «νόμιμο καθεστώς» στο ψευδοκράτος. Κατηγορείται για παραβίαση του «νόμου περί μεταμόσχευσης ανθρώπινων κυττάρων, ιστών και οργάνων», μαζί με τους F.Y.G και N.B.T, οι οποίοι κρίθηκε ότι έδωσαν οδηγίες και άδεια για την εξαγωγή των εμβρύων.

Η ιστοσελίδα Μπουγκιούν Κίπρις γράφει ότι το κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης στη Λευκωσία από το οποίο λήφθησαν τα έμβρυα ονομάζεται Vita Altera IVF. Δεν υπάρχουν, σημειώνεται, δημόσια διαθέσιμες πηγές για τον ιδρυτή του κέντρου ενώ ως «υπεύθυνος γιατρός» του κέντρου φέρεται να είναι ο δρ Αλί Ενβέρ Κουρτ που δεν είναι Τ/κ γιατί φέρεται να είναι «προσωρινό μέλος» του τ/κ ιατρικού συλλόγου, κάτι που ισχύει για ξένους, με βάση την έρευνα της Μπουγκιούν Κίπρις.

Το κέντρο, που βρίσκεται σε περιοχή της κατεχόμενης Λευκωσίας, παρέχει υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης, μικρογονιμοποίησης (ICSI), δωρεάς σπέρματος ωαρίων και εμβρύων, κατάψυξης εμβρύων και γενετικού ελέγχου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πρώτος ύποπτος, Y.M.G, που συνελήφθη στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου με τα 4 έμβρυα εξακριβώθηκε ότι είναι Ισραηλινός υπήκοος. Αναφέρεται επίσης ως αξιοσημείωτο γεγονός ότι η LifeParcel, το όνομα της οποίας αναγραφόταν στις κρυοδεξαμενές μεταφοράς των εμβρύων, είναι μια διεθνής εταιρεία ταχυμεταφορών εξωσωματικής γονιμοποίησης που ιδρύθηκε από τον Ισραηλινό εμβρυολόγο Aharon Peretz.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απλά μαγικό: Η κυπριακή φύση στο μεγαλείο της – Η στιγμή που αγρινό φέρνει στη ζωή το μικρό της – Δείτε βίντεο
Πτώμα στο Λιοπέτρι: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 77χρονου - Από που προήλθε ο θάνατός του
VIDEO: Σκηνές καταστροφής σε υπόγειο πάρκινγκ στη Λεμεσό - Άγνωστος προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα
Ψάχνεις δουλειά; Ο ΕΟΑ Λάρνακας άνοιξε νέα θέση εργασίας – Η κλίμακα και τα καθήκοντα
Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» για μήνες τη σορό του 33χρονου Αλέξη
Το απόλυτο καλοκαιρινό φεστιβάλ: Πάνω από 60 καλλιτέχνες σε έξι σκηνές στο μεγαλύτερο Fengaros που έγινε ποτέ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέο βίντεο με UFO από την Ελλάδα έδωσαν οι Αμερικανοί στη δημοσιότητα - Μυστήριο άγνωστο αντικείμενο σε σχήμα διαμαντιού

 22.05.2026 - 18:44
Επόμενο άρθρο

Πιο κοντά η απευθείας αεροπορική σύνδεση Κύπρου - Ινδίας: Άναψε το «πράσινο φως» ο Μόντι – Ενδιαφέρον από δύο αεροπορικές εταιρείες

 22.05.2026 - 19:38
ΠτΔ από Νέο Δελχί: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Ινδίας»

ΠτΔ από Νέο Δελχί: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Ινδίας»

Η ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Ινδίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η διμερής συνεργασία Κύπρου – Ινδίας ενισχύεται και εμβαθύνεται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ από Νέο Δελχί: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Ινδίας»

ΠτΔ από Νέο Δελχί: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Ινδίας»

  •  22.05.2026 - 19:02
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Μέμφομαι τον εαυτό μου για τον Τυχικό» - Οι εκλογές για τον Μητροπολίτη Πάφου και… οι καθαιρεμένοι μοναχοί της μονής Αββακούμ

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Μέμφομαι τον εαυτό μου για τον Τυχικό» - Οι εκλογές για τον Μητροπολίτη Πάφου και… οι καθαιρεμένοι μοναχοί της μονής Αββακούμ

  •  22.05.2026 - 15:46
Υπόθεση Στυλιανού: Ξεσπάθωσε η Νομική Υπηρεσία για τη μη δίωξη λειτουργών – «Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί περί δημοσίου συμφέροντος»

Υπόθεση Στυλιανού: Ξεσπάθωσε η Νομική Υπηρεσία για τη μη δίωξη λειτουργών – «Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί περί δημοσίου συμφέροντος»

  •  22.05.2026 - 16:56
Προσωρινό λουκέτο στο νεκροτομείο Πάφου - Μεταφέρονται διαδικασίες στη Λευκωσία

Προσωρινό λουκέτο στο νεκροτομείο Πάφου - Μεταφέρονται διαδικασίες στη Λευκωσία

  •  22.05.2026 - 16:25
«Φωτιά» στα καύσιμα: Άλμα 15,6% στην Κύπρο τον Απρίλιο – Πρωταθλητής στην άνοδο του ντίζελ

«Φωτιά» στα καύσιμα: Άλμα 15,6% στην Κύπρο τον Απρίλιο – Πρωταθλητής στην άνοδο του ντίζελ

  •  22.05.2026 - 18:55
Σε καραντίνα η μονάδα του στρατιώτη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στην Εντατική

Σε καραντίνα η μονάδα του στρατιώτη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στην Εντατική

  •  22.05.2026 - 14:09
VIDEO: Σκηνές καταστροφής σε υπόγειο πάρκινγκ στη Λεμεσό - Άγνωστος προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα

VIDEO: Σκηνές καταστροφής σε υπόγειο πάρκινγκ στη Λεμεσό - Άγνωστος προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα

  •  22.05.2026 - 15:03
Κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  22.05.2026 - 15:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα