Συναγερμός στη Λεμεσό: Γυναίκα έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα της η γυναίκα που έπεσε από τον τρίτο όροφο
Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό.
Συγκεκριμένα, το συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που η ίδια ασχολείτο με τον καθαρισμό του μπαλκονιού του διαμερίσματος.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο για τη μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο. Η σκηνή έχει ήδη αποκλειστεί από τα μέλη της δύναμης, τα οποία διενεργούν εξονυχιστικές έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του περιστατικού.
