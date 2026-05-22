Συναγερμός στη Λεμεσό: Γυναίκα έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Συγκεκριμένα, το συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που η ίδια ασχολείτο με τον καθαρισμό του μπαλκονιού του διαμερίσματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο για τη μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο. Η σκηνή έχει ήδη αποκλειστεί από τα μέλη της δύναμης, τα οποία διενεργούν εξονυχιστικές έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του περιστατικού.