Νέο βίντεο με UFO από την Ελλάδα έδωσαν οι Αμερικανοί στη δημοσιότητα - Μυστήριο άγνωστο αντικείμενο σε σχήμα διαμαντιού

Το αντικείμενο, το οποίο καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2024, περιγράφεται ως «διαμαντένιο» ενώ ο παρατηρητής ανέφερε ότι ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα βραχείας υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Στη δημοσίευση της δεύτερης έκδοσης αποχαρακτηρισμένων και ιστορικών αρχείων, σχετικά με UFO ή αλλιώς Αγνώστων Ανώμαλων Φαινομένων (UAP) που προχώρησε σήμερα το Πεντάγωνο υπάρχουν δύο αναφορές στην Ελλάδα. Η πρώτη αναφορά χρονολογείται τον Οκτώβριο του 2023 και τοποθετείται κάπου στο Αιγαίο χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται με βίντεο.

Η συλλογή φιλοξενείται στον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ (WAR.GOV/UFO) ενώ ανανεώνεται συνεχώς καθώς πρόσθετα αρχεία δημοσιεύονται σε κυλιόμενη βάση. Δημοσιεύεται βάση της οδηγίας Τραμπ για περισσότερη διαφάνεια για τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, από την έναρξη λειτουργίας του ιστότοπου στις 8 Μαΐου 2026, το WAR.GOV/UFO έχει λάβει πάνω από 1 δισεκατομμύριο επισκέψεις παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας τα πρωτοφανή επίπεδα ενδιαφέροντος τόσο για αυτό το θέμα όσο και για την ιστορική προσπάθεια διαφάνειας της κυβέρνησης Τραμπ.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν

Ένα από τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν τοποθετείται στην Συρία ενώ χρονολογείται το 2021.

1/ The new tranche of UFO files just dropped.



The government site now has fresh military UAP videos: the Syria instant-acceleration clip, formations over CENTCOM, over-water UAP/USO footage, Afghanistan cloud footage, and a near-submarine case.



First video attached: PR051,… pic.twitter.com/s1VJIOXqbJ — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Ιράν, Αύγουστος του 2022: Τέσσερα αντικείμενα δείχνουν να έχουν παράλληλη κίνηση ενώ στην συνέχεια ακόμα ένα προστίθεται στην εικόνα.

1/ The new tranche of UFO files just dropped.



The government site now has fresh military UAP videos: the Syria instant-acceleration clip, formations over CENTCOM, over-water UAP/USO footage, Afghanistan cloud footage, and a near-submarine case.



First video attached: PR051,… pic.twitter.com/s1VJIOXqbJ — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα κάνουν σχηματισμούς πάνω από το νερό. Τα αντικείμενα αρχικά κινούνται κατά μήκος του κάδρου ενώ στην συνέχεια η ταχύτητά τους αυξάνεται δυσκολεύοντας την καταγραφή τους.

2/ PR050: "4 UAP Formation Iran 26 Aug 2022 over water [CALLSIGN]."



Iran. August 2022. Over water.



Four objects move together through an infrared military sensor view in the CENTCOM region. Then another object enters from the top left. pic.twitter.com/yiUNPwXpc9 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Οκτώβριος 2022: Ένα αντικείμενο διασχίζει το υπέρυθρο πεδίο από αριστερά προς τα δεξιά. Το κλιπ διαρκεί μόνο 21 δευτερόλεπτα, αλλά η μεταφόρτωση επαναλαμβάνει την προβολή της διέλευσης του αντικειμένου δύο φορές σε χαμηλότερες ταχύτητες

4/ PR053: "Cigar Shaped or Fast Sherical UAP clip 15 OCT 22."



CENTCOM, October 2022.



One object crosses the infrared field from left to right. The clip is only 21 seconds, but the upload replays the transit twice at slower speeds because that crossing is the event. pic.twitter.com/FqLZnluzL4 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Αύγουστος 2022: Αντικείμενο με ακανόνιστη κίνηση καταγράφεται από την κάμερα. Το σφαιρικό αντικείμενο κινείται συνεχώς και βγαίνει συχνά εκτός κάδρου με αποτέλεσμα η κάμερα να το «καταδιώκει».

4/ PR053: "Cigar Shaped or Fast Sherical UAP clip 15 OCT 22."



CENTCOM, October 2022.



One object crosses the infrared field from left to right. The clip is only 21 seconds, but the upload replays the transit twice at slower speeds because that crossing is the event. pic.twitter.com/FqLZnluzL4 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Αφγανιστάν, Νοέμβριος 2020: Ένα σφαιρικό αντικείμενο εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Κινείται κατά μήκος του καρέ και εξαφανίζεται στο φόντο.

6/ PR055: "Spherical UAP over AFG in and out of clouds 23 Nov 2020."



Afghanistan, November 2020.



A spherical object appears near the top left, moves across the frame, and disappears into the background. The upload shows the passage zoomed, sharpened, slowed, motion-tracked,… pic.twitter.com/h3JpVDtX1L — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Σφαιρικό αντικείμενο πάλλεται πάνω στο νερό. Ενώ αρχικά διακρίνεται ως λάμψη, το αντικείμενο συνεχίζει να «αναβοσβήνει» και να κινείται στο νερό για περισσότερο από τρία λεπτά.

7/ PR056: "Spherical UAP pulsing over water [CALLSIGN]."



Over water, sustained view.



This is not a one-second flash across the screen. A single area of contrast stays near center frame for more than three minutes while the sensor briefly switches contrast modes and returns to… pic.twitter.com/VbGbwqRkv0 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Σφαιρικό αντικείμενο βρίσκεται κοντά σε υποβρύχιο, τόσο μέσα όσο και έξω από το νερό. Το σφαιρικό αντικείμενο εμφανίζεται σε πολλαπλές περιοχές γύρω από το υποβρύχιο.

7/ PR056: "Spherical UAP pulsing over water [CALLSIGN]."



Over water, sustained view.



This is not a one-second flash across the screen. A single area of contrast stays near center frame for more than three minutes while the sensor briefly switches contrast modes and returns to… pic.twitter.com/VbGbwqRkv0 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

«Το Υπουργείο Πολέμου και οι συνεργαζόμενοι φορείς μας εργάζονται ενεργά για την τρίτη δημοσίευση των αρχείων UAP, η οποία θα ανακοινωθεί στο εγγύς μέλλον» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σε δήλωσή του, ο ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος, Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε πως το Υπουργείο Πολέμου συνεργάζεται στενά με τον Ντόναλντ Τραμπ «για να επιφέρει πρωτοφανή διαφάνεια σχετικά με την κατανόηση της κυβέρνησής μας για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα. Αυτά τα αρχεία, κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις, τροφοδοτούν εδώ και καιρό δικαιολογημένες εικασίες - και ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να το δει μόνος του. Αυτή η δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγράφων καταδεικνύει την ένθερμη δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για πρωτοφανή διαφάνεια».