Θλίψη στην Λευκωσία: Έφυγε από την ζωή ο Δανιήλ Αναστάση - Ο επιχειρηματίας που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που συνέδεσε άρρηκτα το όνομα του με την προσφορά, την ανιδιοτέλεια και την βαθιά αγάπη για τη γενέτειρά του.

Ο Δανιήλ Αναστασή υπήρξε ένας εξαιρετικά επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο οποίος έζησε για χρόνια στην ξενιτιά. Παρά την επαγγελματική του καταξίωση μακριά από την Κύπρο, η καρδιά και ο νους του παρέμεναν πάντα στον Φαρμακά.

Μετά τον επαναπατρισμό του, έθεσε ως μοναδικό στόχο ζωής να προσφέρει στον τόπο που τον γέννησε και τον μεγάλωσε. Μέχρι και την τελευταία του πνοή, εργάστηκε ακούραστα, με έντονη δράση και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την αναβάθμιση και την ευημερία της κοινότητάς του, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Δανιήλ Αναστασή θα τελεστεί αύριο, Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης στον Φαρμακά.