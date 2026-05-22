«Μπλόκο» στις επικίνδυνες βουτιές στο Κάβο Γκρέκο: Μπήκαν περιφράξεις στις Θαλασσινές Σπηλιές – Δείτε φωτογραφίες

Το Τμήμα Δασών, σε μια προσπάθεια να προλάβει το επόμενο σοβαρό ατύχημα, προχώρησε στην τοποθέτηση προσωρινής περίφραξης στην περιοχή.

Διπλό «καμπανάκι» κινδύνου για ανθρώπινες ζωές και γεωλογική αστάθεια

Η απόφαση για το άμεσο αυτό μέτρο δεν λήφθηκε τυχαία, καθώς οι αρχές οδηγήθηκαν στην περίφραξη για δύο καθοριστικούς λόγους. Από τη μία πλευρά, οι βουτιές από τους απόκρημνους βράχους έχουν προκαλέσει κατά καιρούς σοβαρότατους τραυματισμούς. Παράλληλα, κάθε φορά που ένας επισκέπτης κινδυνεύει, τίθεται σε άμεσο κίνδυνο και η σωματική ακεραιότητα των μελών των συνεργείων διάσωσης που καλούνται να επέμβουν κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Από την άλλη πλευρά, το εντυπωσιακό γεωμόρφωμα της περιοχής παρουσιάζει έντονες ενδείξεις αστάθειας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν τον ορατό κίνδυνο υποχώρησης του εδάφους και πιθανών καταρρεύσεων, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνο τον συνωστισμό και τη συγκέντρωση των τουριστών στα συγκεκριμένα σημεία.

«Η παρέμβαση αποτελεί άμεσο μέτρο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος», τονίζει το Τμήμα Δασών.

Συμμαχία κρατικών υπηρεσιών για τη θωράκιση της περιοχής

Η επιχείρηση αυτή δεν ήταν μονομερής, αλλά αποτέλεσμα μιας ευρείας κρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο συσκέψεων για την ασφάλεια του κοινού. Για την υλοποίηση του μέτρου συνεργάστηκαν στενά το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Περιβάλλοντος, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, οι αρχές απευθύνουν δραματική έκκληση προς το κοινό, ντόπιους και τουρίστες, να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις και την ειδική σήμανση που έχει τοποθετηθεί στο χώρο, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θέτει σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια.

Το Τμήμα Δασών ξεκαθαρίζει ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται στενά σε καθημερινή βάση, ενώ τροχοδρομούνται ήδη επιπλέον ενέργειες, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης για την προστασία αλλά και την ασφαλή ανάδειξη του πανέμορφου αυτού φυσικού αξιοθέατου.