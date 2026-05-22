ΠτΔ από Νέο Δελχί: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Ινδίας»

Ό Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετέβη απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Νέο Δελχί, όπου τον υποδέχθηκε η Ινδή ομόλογος του Ντρουπάντι Μούρμου, με την οποία είχε διμερή συνάντηση.

Ακολούθως, η Πρόεδρος της Ινδίας παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο οποίο παρέστησαν και τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας.

Σε ομιλία του κατά το δείπνο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι δύο χώρες διαφέρουν στο μέγεθος και στον πληθυσμό, ωστόσο, συνδέονται στενά εδώ και αιώνες, σημειώνοντας ότι έχουν ανευρεθεί στην Κύπρο ινδικά κειμήλια από την εποχή του Χαλκού, κάτι που αποδεικνύει τις εμπορικές και πολιτισμικές ανταλλαγές μεταξύ τους.

Αναφερόμενος στην κρατική επίσκεψη του στην Ινδία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αλλά και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας κ. Ναρέντρα Μόντι πέρσι στην Κύπρο, επεσήμανε πως επιβεβαιώνουν τις τεράστιες προοπτικές στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη τους.

«Έχουμε οικοδομήσει αυτή τη στρατηγική συνεργασία πάνω σε σταθερά θεμέλια και με καθαρό όραμα όπως αυτό περιλαμβάνεται στην Κοινή Δήλωση για Εφαρμογή Στρατηγικής Συνεργασίας μας», είπε ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι, ήδη, υπάρχουν απτά αποτελέσματα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την υπογραφή σήμερα, Μνημονίων Συναντίληψης και οδικού χάρτη για την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε αριθμό στρατηγικών τομέων.

Αναφερόμενος στις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως αυτές ενισχύονται, τονίζοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έχει θέσει τις σχέσεις αυτές και τη συνδεσιμότητα με την Ινδία στις προτεραιότητες της.

«Είναι ισχυρή πεποίθηση μου ότι, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, οι σχέσεις ΕΕ-Ινδίας θα είναι εκ των πλέον καθοριστικών συνεργειών του 21ου αιώνα. Μια συνεργασία που θα βοηθήσει στη διασφάλιση της σταθερότητας, της ανθεκτικότητας, της συνδεσιμότητας και της διεθνούς τάξης, και η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως μια αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Τέλος, εξέφρασε ευχαριστίες προς την Πρόεδρο της Ινδίας για τη διαχρονική στήριξη της χώρας της στο Κυπριακό και στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από πλευράς της η Πρόεδρος της Ινδίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι σχέσεις με την επιχειρηματική και οικονομική κοινότητα της Ινδίας, όπως και τα Μνημόνια που υπεγράφησαν σήμερα ενισχύουν περιοατέρω τα θεμέλια της διμερούς συνεργασίας η οποία αναβαθμίζεται σε στρατηγική και σηματοδοτούν ένα σημαντικό ορόσημο που αποτελεί η κρατική επίσκεψη του Κύπριου Προέδρου.

Σημείωσε ότι τον επόμενο χρόνο θα εορταστούν τα 65 χρόνια από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες

Πρόσθεσε ακόμη ότι η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν δύο από τους πλέον υποσχόμενους τομείς της συνεργασίας, καθώς και άλλοι τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πράσινη ενέργεια, η αειφόρος ανάπτυξη η κυβερνοασφάλεια και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η Πρόεδρος Μούρμου είπε επίσης ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αρχές και αξίες, όπως το κράτος δικαίου και ο σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία να έχει κανείς στενούς εταίρους, έχοντας υπηρετήσει τη διπλωματία ως ένας έμπειρος διπλωμάτης.

Είπε εξάλλου ότι οι πολιτισμικές ανταλλαγές, η γιόγκα, ο ινδικός κινηματογράφος και η συμβολή της ινδικής διασποράς που διαβιεί στην Κύπρο έχουν φέρει τις δύο χώρες ακόμη πιο κοντά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη χώρα της προσδίδει μια τεράστια δυναμική στις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Ινδίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας θα αναχωρήσουν από την Ινδία αύριο.