Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 55χρονη – Εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 55χρονη – Εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος της

Γύρω στις 12:30 σήμερα, ενώ 26χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον δρόμο από Μενεού με κατεύθυνση προς Περβόλια, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 55χρονη με συνοδηγό 26χρονη.    

Από τη σύγκρουση η 55χρονη εγκλωβίστηκε στο όχημα της και χρειάστηκε η επέμβαση των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της.

Η 55χρονη, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της κρίνεται κρίσιμη. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες των οχημάτων δεν τραυματίστηκαν.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κιτίου συνεχίζει τις εξετάσεις.

