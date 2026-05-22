Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 55χρονη – Εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος της

Από τη σύγκρουση η 55χρονη εγκλωβίστηκε στο όχημα της και χρειάστηκε η επέμβαση των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της.

Η 55χρονη, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της κρίνεται κρίσιμη. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες των οχημάτων δεν τραυματίστηκαν.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κιτίου συνεχίζει τις εξετάσεις.