Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέχασαν το φαγητό στη φωτιά και «λαμπάδιασε» η κουζίνα

Η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης απέτρεψε τα χειρότερα, ωστόσο οι υλικές ζημιές στην οικία είναι σοβαρές.

Η κλήση στις Αρχές λήφθηκε στις 19:12 και αμέσως κινητοποιήθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου», μέλη του οποίου έσπευσαν στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε στον χώρο της κουζίνας. Οι πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο στις 19:42, ακριβώς μισή ώρα μετά την ειδοποίηση.

Από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας, η κουζίνα της κατοικίας μαζί με το περιεχόμενό της, καθώς και μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης, υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι πυκνοί καπνοί «έπνιξαν» και επηρέασαν και τους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, καθώς οι ένοικοι απουσίαζαν από το σπίτι την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με την Αστυνομία, οι οποίες διενεργήθηκαν αμέσως επί σκηνής, έδειξαν ως επικρατέστερη αιτία ένα ανθρώπινο λάθος. Εκ πρώτης όψεως, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος πάνω σε αναμμένη μαγειρική συσκευή.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί και η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, μέλη της οποίας θα προχωρήσουν σε περαιτέρω εξειδικευμένες εξετάσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης της οικίας.