ΑστυνομικόΡεπορτάζ
Πέρασαν χειροπέδες σε δύο πρόσωπα που «μαγείρευαν» εκρηκτικά – Στο κελί για 8 μέρες

 22.05.2026 - 21:39
Μέλη της Αστυνομίας, μετά τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, προχώρησαν στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 32 και 38 ετών, υπηκόων τρίτων χωρών, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων.

Στη συνέχεια, έγιναν έρευνες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, σε δύο οικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον 32χρονο, στην επαρχία Λάρνακας, στις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ άλλων αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών υλών, η κατοχή των οποίων απαγορεύεται.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου εναντίον τους εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέχασαν το φαγητό στη φωτιά και «λαμπάδιασε» η κουζίνα

«Καζάνι που βράζει» οι Κεντρικές Φυλακές: Με λουκέτο προειδοποιούν οι δεσμοφύλακες – «Κινδυνεύουν ζωές»

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα της η γυναίκα που έπεσε από τον τρίτο όροφο

ΠτΔ από Νέο Δελχί: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Ινδίας»

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 55χρονη – Εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος της

«Καζάνι που βράζει» οι Κεντρικές Φυλακές: Με λουκέτο προειδοποιούν οι δεσμοφύλακες – «Κινδυνεύουν ζωές»

«Φωτιά» στα καύσιμα: Άλμα 15,6% στην Κύπρο τον Απρίλιο – Πρωταθλητής στην άνοδο του ντίζελ

Σε καραντίνα η μονάδα του στρατιώτη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στην Εντατική

VIDEO: Σκηνές καταστροφής σε υπόγειο πάρκινγκ στη Λεμεσό - Άγνωστος προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα

Κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

