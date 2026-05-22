Πέρασαν χειροπέδες σε δύο πρόσωπα που «μαγείρευαν» εκρηκτικά – Στο κελί για 8 μέρες

Στη συνέχεια, έγιναν έρευνες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, σε δύο οικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον 32χρονο, στην επαρχία Λάρνακας, στις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ άλλων αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών υλών, η κατοχή των οποίων απαγορεύεται.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου εναντίον τους εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.