«Καζάνι που βράζει» οι Κεντρικές Φυλακές: Με λουκέτο προειδοποιούν οι δεσμοφύλακες – «Κινδυνεύουν ζωές»

 22.05.2026 - 21:48
Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκονται οι δεσμοφύλακες της συντεχνίας «Ισότητα», οι οποίοι πραγματοποίησαν 24ωρη απεργία και δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν κάνουν βήμα πίσω.

Η απεργία συνοδεύτηκε από μια θορυβώδη εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου με πλακάτ και τύμπανα οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την έντονη αγανάκτηση τους, καλώντας τον αρμόδιο Υπουργό, Κώστα Φυτιρή, να ανταποκριθεί στα αιτήματα τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Ραφαέλλας Σταυρινού, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν προσπάθεια φίμωσης του συνδικαλισμού, με αφορμή την πειθαρχική δίωξη του αντιπροέδρου τους, Γιώργου Μαλτέζου, ενώ εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους και για τα νέα επιχειρησιακά πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν χωρίς διαβούλευση.

Η κατάσταση στις φυλακές περιγράφεται ως άκρως επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα του προσωπικού, με τους δεσμοφύλακες να προειδοποιούν ακόμη και με πλήρες κλείσιμο του σωφρονιστικού ιδρύματος αν δεν εισακουστούν. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, εμφανίζεται ανένδοτος, δηλώνοντας πως η πειθαρχική διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά βάσει του νόμου, ενώ σημείωσε πως τα πρωτόκολλα αποτελούν αρμοδιότητα της διοίκησης και θα διορθωθούν μόνο αν διαπιστωθούν προβλήματα.

