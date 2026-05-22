Ο αφροδισιακός καρπός που δυναμώνει το σπέρμα και την καρδιά
 22.05.2026 - 22:30
Από την στιγμή που θα εντάξουμε τα φουντούκια στο διατροφικό μας πλάνο, τα οφέλη που αποκομίζουμε είναι πολλαπλά και αφορούν σε διαφορετικές λειτουργίες του οργανισμού.

Ως ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, ωφέλιμα λίπη, βιταμίνες και μέταλλα. Ειδικά τα φουντούκια, περιέχουν βιταμίνη Ε, ω-6 και ω-9 λιπαρά οξέα, σίδηρο, φώσφορο, κάλιο και ψευδάργυρο. Όλα αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και βελτιώνουν συνολικά την υγεία, όπως θα διαπιστώσετε και παρακάτω.

Θωρακίζουν τη λειτουργία της καρδιάς

Όπως και οι περισσότεροι ξηροί καρποί, έτσι και τα φουντούκια συμβάλλουν στην προστασία της καρδιάς. Σύμφωνα με μια μελέτη, η κατανάλωση μιας διατροφής πλούσιας σε φουντούκια μπορεί να βελτιώσει τους βιοδείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου, μειώνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων.

Αντίστοιχα, η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ένα τέτοιο πλάνο διατροφής οδηγεί και σε μειωμένα επίπεδα χοληστερόλης λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας των συμμετεχόντων, ένας τύπος χοληστερόλης που αυξάνει εξίσου τις πιθανότητες εμφάνισης κάποιου καρδιαγγειακού νοσήματος.

Ενισχύουν την ποιότητα του σπέρματος

Η συχνή κατανάλωση φουντουκιών θα μπορούσε να δώσει λύσεις στο γενικότερο πρόβλημα της υπογονιμότητας. Πρόσφατη έρευνα απέδειξε ότι η κατανάλωση περισσότερων ξηρών καρπών, συμπεριλαμβανομένων των φουντουκιών, μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και να βελτιώσει την ποιότητα τους.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η μικρή αυτή μελέτη αφορούσε υγιείς, γόνιμους συμμετέχοντες. Χρειάζονται, ωστόσο, περισσότερες έρευνες για να διαπιστωθεί αν τα οφέλη ισχύουν για τον ευρύτερο πληθυσμό.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ο Pikachu και στα αεροπλάνα: Η Ιαπωνία ανοίγει το πρώτο Pokémon αεροδρόμιο στον κόσμο

Φρίκη σε γηροκομείο στη Βρετανία: 53χρονος εργαζόμενος βίαζε ηλικιωμένες με άνοια και τράβαγε βίντεο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα της η γυναίκα που έπεσε από τον τρίτο όροφο

Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό.

