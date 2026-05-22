ΑρχικήΔιεθνή
Φρίκη σε γηροκομείο στη Βρετανία: 53χρονος εργαζόμενος βίαζε ηλικιωμένες με άνοια και τράβαγε βίντεο

 22.05.2026 - 22:51
Σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε στη Βρετανία ο 53χρονος Ντέιβιντ Τζόουνς, εργαζόμενος σε γηροκομείο, ο οποίος κακοποιούσε σεξουαλικά ηλικιωμένες γυναίκες με άνοια και κατέγραφε μέρος των πράξεών του σε βίντεο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το δικαστήριο άκουσε ότι ο Τζόουνς στοχοποιούσε ιδιαίτερα ευάλωτες ηλικιωμένες γυναίκες, κλειδωνόταν στα δωμάτιά τους και προχωρούσε στις επιθέσεις για τη δική του «διεστραμμένη σεξουαλική ικανοποίηση», όπως ανέφερε ο δικαστής.

Μία από τις γυναίκες δεν μπορούσε να μιλήσει ώστε να αποκαλύψει τι είχε υποστεί, ενώ συγγενείς άλλου θύματος είχαν παρατηρήσει «τον φόβο στα μάτια της», όμως – όπως καταγγέλλουν – οι ανησυχίες τους απορρίφθηκαν από τη διοίκηση του γηροκομείου ως συμπτώματα επιδείνωσης της άνοιας.

Τον εντόπισε συνάδελφος με κατεβασμένο το παντελόνι

Το Κακουργιοδικείο του Καντέρμπερι ενημερώθηκε την Παρασκευή ότι ο Τζόουνς αποκαλύφθηκε όταν συνάδελφός του τον εντόπισε μέσα στο δωμάτιο ενός θύματος με κατεβασμένο το παντελόνι. Ακολούθησε έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο, όπου οι αρχές διαπίστωσαν την έκταση της δράσης του.

Ο κατηγορούμενος απομακρύνθηκε άμεσα από το δωμάτιο, ενώ το θύμα τέθηκε υπό τη φροντίδα άλλων εργαζομένων.

Δεύτερο θύμα ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία μέσω φωτογραφιών που είχε τραβήξει ο ίδιος ο Τζόουνς κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης υλικό παιδικής πορνογραφίας, καθώς και «πληθώρα» φωτογραφιών που φέρονται να απεικονίζουν και άλλα πιθανά θύματα από γηροκομείο, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Ένοχος για δύο σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Τζόουνς παραδέχθηκε την ενοχή του για δύο κατηγορίες σεξουαλικής δραστηριότητας με άτομο που πάσχει από ψυχική διαταραχή και αδυνατεί να συναινέσει, για σεξουαλική δραστηριότητα από φροντιστή σε άτομο με ψυχική διαταραχή, καθώς και για κατοχή άσεμνου υλικού με παιδιά.

Ο δικαστής Σάιμον Τζέιμς, που προήδρευσε της διαδικασίας, του επέβαλε ποινή κάθειρξης 15 ετών, με επιπλέον τέσσερα χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκιση.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο 53χρονος αναμένεται να εκτίσει ολόκληρη την ποινή των 15 ετών, εκτός εάν καταφέρει να πείσει το Συμβούλιο Αποφυλάκισης, έπειτα από τουλάχιστον δέκα χρόνια κράτησης, ότι δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο.

Ο δικαστής ανέφερε απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο: «Και τα δύο ηλικιωμένα θύματά σας ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα. Η μία δεν είχε καμία δυνατότητα συναίνεσης και η άλλη, επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει, αδυνατούσε να επικοινωνήσει ή να καταγγείλει όσα υπέστη».

Και πρόσθεσε: «Είχαν τεθεί υπό τη φροντίδα σας και το γεγονός ότι τις στοχοποιήσατε για τη δική σας διεστραμμένη σεξουαλική ικανοποίηση αποτελεί μία από τις πιο αποκρουστικές παραβιάσεις εμπιστοσύνης που μπορεί να φανταστεί κανείς».

Οι καταγγελίες της οικογένειας

Τα παιδιά ενός από τα θύματα υποστήριξαν ότι υπήρχαν σαφή προειδοποιητικά σημάδια για τη συμπεριφορά του Τζόουνς και κατηγόρησαν τη διοίκηση του γηροκομείου ότι απέτυχε να διερευνήσει σωστά τις καταγγελίες.

Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι αισθάνονται «ανακούφιση» που ο δράστης βρίσκεται πλέον στη φυλακή και ευχαρίστησαν αστυνομία και εισαγγελείς «που οδήγησαν αυτό το διεστραμμένο άτομο στη δικαιοσύνη».

«Η μητέρα μας υπέστη ακραίο φόβο, πόνο και ψυχική οδύνη χωρίς να έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει όσα της συνέβαιναν επανειλημμένα, πόσο μάλλον να τα επεξεργαστεί ψυχολογικά», σημείωσαν.

Διαπίστωσαν ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της μητέρας τους

Η οικογένεια ανέφερε ότι είχε διαπιστώσει «ραγδαία επιδείνωση» της κατάστασης της μητέρας τους, συμπεριλαμβανομένων μωλώπων, καταγμάτων και «φόβου στα μάτια της», ενώ είχαν ενημερώσει τη διοίκηση του γηροκομείου πριν ακόμη αποκαλυφθεί η κακοποίηση.

«Οι ανησυχίες μας απορρίφθηκαν, μας αντιμετώπισαν σαν υπερπροστατευτικούς συγγενείς και μας είπαν ότι ο φόβος και η επιδείνωση της κατάστασής της οφείλονταν στην άνοια», ανέφεραν.

Και πρόσθεσαν: «Αυτό επέτρεψε στον Τζόουνς να συνεχίσει την κακοποιητική δράση του μέχρι που ένας πληροφοριοδότης τον έπιασε επ’ αυτοφώρω».

Η οικογένεια δήλωσε ότι προσπαθεί ακόμη να διαχειριστεί την απόφασή της να εμπιστευθεί το γηροκομείο, εκφράζοντας παράλληλα απογοήτευση επειδή η δομή εξακολουθεί να διατηρεί αξιολόγηση «καλής λειτουργίας» από την αρμόδια Αρχή Ποιότητας Φροντίδας, παρά την ποινική έρευνα και τις αποκαλύψεις.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από όσα συνέβησαν, αλλά ανησυχούμε επίσης ότι αυτή δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση», ανέφεραν.

Οι υποψίες των συναδέλφων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, το προσωπικό είχε αρχίσει να ανησυχεί για τη συμπεριφορά του Τζόουνς ήδη από πέρυσι.

Μία συνάδελφός του είχε επισημάνει ότι επισκεπτόταν μία συγκεκριμένη τρόφιμο πολύ συχνότερα από όσο απαιτούσε η εργασία του, ενώ παραμελούσε άλλους ηλικιωμένους που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής τόνισε ότι είναι «σχεδόν αδύνατο να υπολογιστεί η ψυχολογική βλάβη που υπέστησαν τα θύματα».

Παράλληλα, αναγνώρισε «το αίσθημα προδοσίας και τη δικαιολογημένη οργή όσων εμπιστεύθηκαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα στη φροντίδα του».

«Εκμεταλλεύτηκε ευάλωτες γυναίκες για τη δική του σεξουαλική ικανοποίηση»

Μετά την ολοκλήρωση της δίκης, ο επικεφαλής της έρευνας δήλωσε: «Αντί να εκπληρώσει το καθήκον φροντίδας του, ο Τζόουνς εκμεταλλεύτηκε ευάλωτες γυναίκες για τη δική του σεξουαλική ικανοποίηση».

«Οι πράξεις του ήταν αποτρόπαιες και συνιστούν βαθιά παραβίαση εμπιστοσύνης», πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, που κινήθηκε νομικά και κατά του γηροκομείου, δήλωσε μετά την καταδίκη: «Η φρικτή αυτή υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη αυστηρού ελέγχου στην πρόσληψη και εποπτεία εργαζομένων σε γηροκομεία, καθώς και τη σημασία ουσιαστικής διερεύνησης όταν οι οικογένειες εκφράζουν ανησυχίες».

Και συνέχισε: «Ο Ντέιβιντ Τζόουνς κατάφερε να διαπράττει τα αποτρόπαια εγκλήματά του ανενόχλητος εξαιτίας της αποτυχίας του γηροκομείου να ερευνήσει επαρκώς τις καταγγελίες».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

