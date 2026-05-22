ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία: Αμαξοστοιχία στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

 22.05.2026 - 23:53
Ένας άνδρας που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μετά τις 21.00, με τις Αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια.

Λόγω του συμβάντος, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, με την Hellenic Train να ενημερώνει για καθυστερήσεις δρομολογίων.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train:

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών, διεκόπη από τις 21:32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με άτομο επί της σιδηροδρομικής γραμμής.

Εξαιτίας του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο μετέβησαν οι αρμόδιες αρχές και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς την Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών.

Αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στις γραμμές Λάρισα – Θεσσαλονίκη και Σέρρες – Θεσσαλονίκη.

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr

