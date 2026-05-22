Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα της η γυναίκα που έπεσε από τον τρίτο όροφο

Η άτυχη γυναίκα, η οποία έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, άφησε την τελευταία της πνοή, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού να κρατηθεί στη ζωή.

Το νήμα της ζωής για την άτυχη γυναίκα κόπηκε τόσο αναπάντεχα, ενώ εκτελούσε καθημερινές εργασίες καθαριότητας στο μπαλκόνι. Η μοιραία πτώση από το μεγάλο ύψος προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό της, με το ασθενοφόρο να τη μεταφέρει εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού να συλλέγουν τεκμήρια και μαρτυρίες από το σημείο της τραγωδίας.