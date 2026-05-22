Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Κατασχέθηκαν 200.000 αυτοκόλλητα Panini για το Μουντιάλ 2026 στη Βραζιλία
LIKE ONLINE

VIDEO: Κατασχέθηκαν 200.000 αυτοκόλλητα Panini για το Μουντιάλ 2026 στη Βραζιλία

 22.05.2026 - 20:13
VIDEO: Κατασχέθηκαν 200.000 αυτοκόλλητα Panini για το Μουντιάλ 2026 στη Βραζιλία

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή (22/5) ότι κατέσχεσε κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο περίπου 200.000 πλαστά αυτοκόλλητα του άλμπουμ Panini για το Μουντιάλ 2026, το οποίο γνωρίζει τεράστια απήχηση στη Βραζιλία, χώρα των πέντε φορές παγκόσμιων πρωταθλητών.

Τα αυτοκόλλητα εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (21/5) μέσα σε λεωφορείο στη Νόβα Ιγκουασού, προάστιο στα βόρεια του Ρίο, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης μέσα στο ίδιο όχημα πλαστές φανέλες της εθνικής Βραζιλίας.

Σε εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Ρίο φαίνονται μεγάλες στοίβες από αυτοκόλλητα πάνω σε τραπέζι, μαζί με κίτρινες εμφανίσεις της «Σελεσάο» με το νούμερο 10.

«Όλο το υλικό που κατασχέθηκε θα υποβληθεί σε έλεγχο πραγματογνωμοσύνης και στη συνέχεια θα καταστραφεί», υπογράμμισε η αστυνομία. «Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για την κατασκευή και τη διανομή των παραποιημένων προϊόντων», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Στην Βραζιλία, μία χώρα παθιασμένη με το ποδόσφαιρο, τα αυτοκόλλητα της Panini γίνονται ανάρπαστα σε κάθε διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πέρα από τα σχολεία, σε πολλές πόλεις δημιουργούνται ακόμη και αυτοσχέδιες υπαίθριες αγορές ανταλλαγής αυτοκόλλητων στους δρόμους.

Αξιοσημείωτο είναι πως το άλμπουμ του Μουντιάλ 2026, που κυκλοφορεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, δεν περιλαμβάνει θέση για το αυτοκόλλητο του μεγαλύτερου σταρ της εθνικής Βραζιλίας, Νεϊμάρ.

Ο πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται πάντως στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού Κάρλο Αντσελότι, που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα (18/5), παρότι δεν είχε κληθεί στην εθνική ομάδα εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια.

Σε ανακοίνωση που επικαλούνται βραζιλιάνικα ΜΜΕ, η Panini γνωστοποίησε ότι αναμένεται να κυκλοφορήσει νέα σειρά αυτοκόλλητων ως «επικαιροποίηση» του άλμπουμ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απλά μαγικό: Η κυπριακή φύση στο μεγαλείο της – Η στιγμή που αγρινό φέρνει στη ζωή το μικρό της – Δείτε βίντεο
Πτώμα στο Λιοπέτρι: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 77χρονου - Από που προήλθε ο θάνατός του
VIDEO: Σκηνές καταστροφής σε υπόγειο πάρκινγκ στη Λεμεσό - Άγνωστος προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα
Ψάχνεις δουλειά; Ο ΕΟΑ Λάρνακας άνοιξε νέα θέση εργασίας – Η κλίμακα και τα καθήκοντα
Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» για μήνες τη σορό του 33χρονου Αλέξη
Το απόλυτο καλοκαιρινό φεστιβάλ: Πάνω από 60 καλλιτέχνες σε έξι σκηνές στο μεγαλύτερο Fengaros που έγινε ποτέ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στη Λεμεσό: Γυναίκα έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

 22.05.2026 - 20:02
Επόμενο άρθρο

«ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ»: Ζητά ακύρωση εκλογών - Κάνει λόγο για παραβίαση εκλογικής ισότητας

 22.05.2026 - 20:22
Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα της η γυναίκα που έπεσε από τον τρίτο όροφο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα της η γυναίκα που έπεσε από τον τρίτο όροφο

Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα της η γυναίκα που έπεσε από τον τρίτο όροφο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα της η γυναίκα που έπεσε από τον τρίτο όροφο

  •  22.05.2026 - 20:59
ΠτΔ από Νέο Δελχί: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Ινδίας»

ΠτΔ από Νέο Δελχί: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ ΕΕ και Ινδίας»

  •  22.05.2026 - 19:02
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 55χρονη – Εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος της

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 55χρονη – Εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος της

  •  22.05.2026 - 20:44
Πιο κοντά η απευθείας αεροπορική σύνδεση Κύπρου - Ινδίας: Άναψε το «πράσινο φως» ο Μόντι – Ενδιαφέρον από δύο αεροπορικές εταιρείες

Πιο κοντά η απευθείας αεροπορική σύνδεση Κύπρου - Ινδίας: Άναψε το «πράσινο φως» ο Μόντι – Ενδιαφέρον από δύο αεροπορικές εταιρείες

  •  22.05.2026 - 19:38
«Φωτιά» στα καύσιμα: Άλμα 15,6% στην Κύπρο τον Απρίλιο – Πρωταθλητής στην άνοδο του ντίζελ

«Φωτιά» στα καύσιμα: Άλμα 15,6% στην Κύπρο τον Απρίλιο – Πρωταθλητής στην άνοδο του ντίζελ

  •  22.05.2026 - 18:55
Σε καραντίνα η μονάδα του στρατιώτη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στην Εντατική

Σε καραντίνα η μονάδα του στρατιώτη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στην Εντατική

  •  22.05.2026 - 14:09
VIDEO: Σκηνές καταστροφής σε υπόγειο πάρκινγκ στη Λεμεσό - Άγνωστος προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα

VIDEO: Σκηνές καταστροφής σε υπόγειο πάρκινγκ στη Λεμεσό - Άγνωστος προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα

  •  22.05.2026 - 15:03
Κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  22.05.2026 - 15:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα