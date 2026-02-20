Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας στην συμφωνία Ουκρανίας - Ρωσίας ζητούν πέντε υπουργοί Άμυνας της ΕΕ
ΔΙΕΘΝΗ

«Ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας στην συμφωνία Ουκρανίας - Ρωσίας ζητούν πέντε υπουργοί Άμυνας της ΕΕ

 20.02.2026 - 17:22
«Ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας στην συμφωνία Ουκρανίας - Ρωσίας ζητούν πέντε υπουργοί Άμυνας της ΕΕ

Οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία πρέπει να συνοδεύεται από «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, δηλώνουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε κοινή ανακοίνωση των υπουργών Αμυνας των πέντε ευρωπαϊκών δυνάμεων που συνήλθαν στην Κρακοβία της Πολωνίας.

«Η μακροπρόθεσμη διασφάλιση της κυριαρχίας και της ασφάλειας της Ουκρανίας πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος μίας ειρηνευτικής συμφωνίας και κάθε διευθέτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», δηλώνουν στην κοινή τους ανακοίνωση οι πέντε υπουργοί Αμυνας.

Συναφώς, «ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις συνιστούν την πρώτη εγγύηση ασφαλείας για μία ειρηνική Ουκρανία».

Ο υπουργός Αμυνας της Ουκρανίας Μιχαΐλο Φιόντοροφ συμμετείχε μέσω βιντεοδιάσκεψης στην συνάντηση της Κρακοβίας.

Η γαλλίδα υπουργός Αμυνας Κατρίν Βοτρέν υπενθύμισε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου εξαρτάται από την «εφαρμογή μίας βιώσιμης ειρήνης που θα βασίζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας».

«Μία κατάπαυση πυρός, μία ειρηνευτική συμφωνία, δεν μπορεί ποτέ να είναι το προοίμιο μίας νέας επίθεσης», είπε.

«Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι μόνο η μέγιστη πίεση που ασκείται από τις κυρώσεις, τα μέτρα κατά του σκιώδους ρωσικού στόλου και οι επιτυχίες των Ουκρανών στο πεδίο της μάχης μπορούν να πείσουν τον Πούτιν να κάνει πίσω», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο
Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων
Υπόθεση-σοκ σε καζίνο στην Πύλα: Στο Κακουργιοδικείο το κύκλωμα βασανιστηρίων - Πάνω από 3.000 βίντεο «καίνε» τους κατηγορούμενους
Σοκ σε δημοτικό: Εκπαιδευτικός κακοποίησε σεξουαλικά 12χρονο και 14χρονο - Ο ένας κοιμόταν στο υπόγειο του σπιτιού της
Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού
Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ανδρέου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

 20.02.2026 - 17:17
Επόμενο άρθρο

Ντόναλντ Τραμπ: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν - «Το σκέφτομαι»

 20.02.2026 - 17:26
ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

  •  20.02.2026 - 17:17
Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

  •  20.02.2026 - 15:09
Πόρισμα-φωτιά για τα χαμένα εκρηκτικά: Στο κάδρο συγκεκριμένες ευθύνες και παραλείψεις

Πόρισμα-φωτιά για τα χαμένα εκρηκτικά: Στο κάδρο συγκεκριμένες ευθύνες και παραλείψεις

  •  20.02.2026 - 13:20
Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων

Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων

  •  20.02.2026 - 16:20
Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό - Του έστειλε επιστολή

Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό - Του έστειλε επιστολή

  •  20.02.2026 - 14:46
Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 70χρονου Σάββα - Τα ευρήματα

Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 70χρονου Σάββα - Τα ευρήματα

  •  20.02.2026 - 17:00
Έφοδος της ΥΚΑΝ σε κατάστημα στη Λάρνακα ενώ βρισκόταν μέσα η υπάλληλος - Τι εντόπισαν

Έφοδος της ΥΚΑΝ σε κατάστημα στη Λάρνακα ενώ βρισκόταν μέσα η υπάλληλος - Τι εντόπισαν

  •  20.02.2026 - 16:54
Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού

Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού

  •  20.02.2026 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα