ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν - «Το σκέφτομαι»

 20.02.2026 - 17:26
Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα «περιορισμένο πλήγμα» κατά του Ιράν, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από ερώτηση δημοσιογράφου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να πιέσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε στους δημοσιογράφους: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το σκέφτομαι».

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, που έγιναν υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

