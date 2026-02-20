Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

 20.02.2026 - 15:09
Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

Διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον δύο προσώπων, ηλικίας 34 και 26 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που αφορά τον εντοπισμό εκατοντάδων κιλών κοκαΐνης και κάνναβης, στο Στρόβολο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΒΙΝΤΕΟ: Το «αόρατο» κύκλωμα του Στροβόλου: Η «ακτινογραφία» του φορτίου-μαμούθ - Ποια ναρκωτικά είναι 33 φορές πιο δραστικά

Εναντίον των υπόπτων διερευνώνται αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και πυροβόλων όπλων, παρεμπόδιση καταπολέμησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Πρόκειται να ληφθούν 22 καταθέσεις από πρόσωπα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των υπόπτων, καθώς και από γειτονικά υποστατικά των κατοικιών τους, ενώ εξετάζονται κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στις περιοχές διαμονής των υπόπτων και στην πατρική οικία του πρώτου. Παράλληλα, αναμένονται αποτελέσματα από την ανάλυση τηλεφωνικών δεδομένων και τραπεζικών στοιχείων των υπόπτων, καθώς και περαιτέρω ανακριτικές καταθέσεις.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στο κελί ο 34χρονος και ο 26χρονος για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Τι αποφάσισε το Δικαστήριο

Τα γεγονότα της σύλληψης

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που κατέθεσε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου, αστυφύλακας της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), υπήρξε πληροφόρηση ότι οι δύο ύποπτοι διακινούσαν ναρκωτικά, με δραστηριότητα να καταγράφεται τόσο στην πατρική οικία του πρώτου στον Στρόβολο, όσο και στην οικία του δεύτερου.

Σύμφωνα με τον κ. Στυλιανού, χθες μέλη της ΥΚΑΝ έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση όχημα, το οποίο οδηγούσε ο πρώτος ύποπτος, κατευθυνόμενος προς την οικία του δεύτερου υπόπτου. Ακολούθως, ο δεύτερος ύποπτος μαζί με άγνωστο άνδρα κατευθύνθηκαν προς το όχημα του πρώτου ύποπτου, ενώ μια γυναίκα κρατούσε ανοικτή την πόρτα της πολυκατοικίας όπου βρίσκονταν. Ο δεύτερος ύποπτος μαζί με τον άγνωστο άνδρα τοποθέτησαν εντός του οχήματος του πρώτου υπόπτου πέντε μεγάλα χαρτοκιβώτια. Ο δεύτερος ύποπτος επιβιβάστηκε ως συνοδηγός στο όχημα, το οποίο κατευθύνθηκε προς την πατρική οικία του πρώτου υπόπτου.

Το όχημα ανακόπηκε από μέλη της ΥΚΑΝ για έλεγχο, εντός του οποίου εντοπίστηκαν πέντε χαρτοκιβώτια που περιείχαν 287 κουτιά με 40 κροτίδες έκαστο, συνολικά 11.480 κροτίδες. Ο πρώτος ύποπτος ανέφερε στα μέλη της ΥΚΑΝ ότι οι κροτίδες ήταν δικές του και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών.

Ο δεύτερος ύποπτος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών, καθώς σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε, στην κατοχή του εντοπίστηκαν 27 γραμμάρια κάνναβης, 9 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ζυγαριά ακριβείας, δύο χαρτιά μεγέθους Α4, πιθανόν εμποτισμένα με ναρκωτική ουσία και χρηματικό ποσό ύψους €230.

Κατασχέσεις σε οικίες και αποθήκες

Στο πλαίσιο των ερευνών, η αστυνομία διερεύνησε τις αποθήκες της πατρικής οικίας του πρώτου υπόπτου, όπου βρέθηκε μια ταξιδιωτική τσάντα, εντός της οποίας υπήρχαν, μεταξύ άλλων, 62 κιλά κοκαΐνης, 167 κιλά κάνναβης, 14 κιλά ρητίνης κάνναβης, πιστόλι, περίστροφο και ομοίωμα πιστολιού, 381 ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν την παράνομη ουσία «THC», χρηματικό ποσό €12.765 σε διάφορα χαρτονομίσματα και δύο αυτοσχέδιες βόμβες.

Ο αστυφύλακας ανέφερε ακόμη ότι από περαιτέρω έρευνα στην πατρική οικία του πρώτου υπόπτου δεν προέκυψε οτιδήποτε παράνομο. Οι ύποπτοι και τα τεκμήρια μεταφέρθηκαν στα γραφεία της ΥΚΑΝ Λευκωσίας χθες, γύρω στις 23:55 το βράδυ.

Συνεπώς, οι ύποπτοι συνελήφθησαν κατόπιν δικαστικού εντάλματος σύλληψης σε σχέση με όλες τις κατηγορίες που αφορούν την αίτηση προσωποκράτησης.

Σε αρχικό στάδιο οι εξετάσεις

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Πρόκειται να ληφθούν 22 καταθέσεις από πρόσωπα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των υπόπτων, καθώς και από γειτονικά υποστατικά των κατοικιών τους, ενώ εξετάζονται κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στις περιοχές διαμονής των υπόπτων και στην πατρική οικία του πρώτου. Παράλληλα, αναμένονται αποτελέσματα από την ανάλυση τηλεφωνικών δεδομένων και τραπεζικών στοιχείων των υπόπτων, καθώς και περαιτέρω ανακριτικές καταθέσεις.

Μάλιστα, ο κ. Στυλιανού πρόσθεσε ότι πρόκειται για σοβαρά αδικήματα και υπάρχει κίνδυνος επηρεασμού μαρτύρων ή διαφυγής στο εξωτερικό και ως εκ τούτου ζήτησε την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης των υπόπτων για οκτώ ημέρες, χωρίς οι συνήγοροι υπεράσπισης να φέρουν οποιαδήποτε ένσταση στο αίτημα της αστυνομίας.

Οκταήμερη προσωποκράτηση διέταξε το Δικαστήριο

Ακολούθως, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου, Ανδριάνα Σολομωνίδου ανέφερε ότι «παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι της υπεράσπισης δεν φέρουν ένσταση, το Δικαστήριο έχει ικανοποιηθεί ότι η μέχρι στιγμής μαρτυρία έχει αποκαλύψει τη διάπραξη των αδικημάτων, για τα οποία ζητείται η κράτηση».

Συμπλήρωσε ακόμη ότι οι υποψίες της αστυνομίας κρίνονται γνήσιες και οι υπόνοιες εύλογες ότι οι ύποπτοι συνδέονται με τα διερευνώμενα αδικήματα. «Ο αιτούμενος χρόνος είναι δικαιολογημένος και η κράτηση αναγκαία για την απρόσκοπτη διερεύνηση της υπόθεσης», πρόσθεσε. Ως εκ τούτου, διατάχθηκε η κράτηση των δύο υπόπτων για περίοδο οκτώ ημερών, με τη διευκρίνιση ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης των ανακρίσεων νωρίτερα, θα αφεθούν ελεύθεροι.

Σε σχέση με τον δεύτερο ύποπτο, ο οποίος σύμφωνα με τον συνήγορό του, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και κλειστοφοβία, το Δικαστήριο έδωσε οδηγίες όπως μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για εξέταση και όπως του παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκολύνσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Ο νέος all-day, dine, wine & deli χώρος στη Λευκωσία που θα σας συναρπάσει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του
Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού
Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ανδρέου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Σοκ σε δημοτικό: Εκπαιδευτικός κακοποίησε σεξουαλικά 12χρονο και 14χρονο - Ο ένας κοιμόταν στο υπόγειο του σπιτιού της
Θέλετε να δουλέψετε στην Κυβέρνηση; Το Τμήμα Αλιείας προσλαμβάνει - Ο αριθμός και η διάρκεια των νέων θέσεων εργασίας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό - Του έστειλε επιστολή

 20.02.2026 - 14:46
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Σκηνές πανικού με εξαγριωμένο ελέφαντα - Τον διέκοψαν κατά το ζευγάρωμα, επιτέθηκε σε φροντιστή και διέλυσε οχήματα

 20.02.2026 - 15:34
ΗΕ: Στις 24 Φεβρουαρίου η συνάντηση ΠτΔ - Ερχιουρμάν

ΗΕ: Στις 24 Φεβρουαρίου η συνάντηση ΠτΔ - Ερχιουρμάν

Τη συνάντηση που θα έχουν την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ανακοίνωσαν και επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΗΕ: Στις 24 Φεβρουαρίου η συνάντηση ΠτΔ - Ερχιουρμάν

ΗΕ: Στις 24 Φεβρουαρίου η συνάντηση ΠτΔ - Ερχιουρμάν

  •  20.02.2026 - 14:05
Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

  •  20.02.2026 - 15:09
Στο μικροσκόπιο φάκελοι υποθέσεων τ/κ περιουσιών στην Πάφο - «Βροχή» καταγγελιών στο ΥΠΕΣ μετά την αργία του Φ. Φαίδωνα

Στο μικροσκόπιο φάκελοι υποθέσεων τ/κ περιουσιών στην Πάφο - «Βροχή» καταγγελιών στο ΥΠΕΣ μετά την αργία του Φ. Φαίδωνα

  •  20.02.2026 - 12:57
Πόρισμα-φωτιά για τα χαμένα εκρηκτικά: Στο κάδρο συγκεκριμένες ευθύνες και παραλείψεις

Πόρισμα-φωτιά για τα χαμένα εκρηκτικά: Στο κάδρο συγκεκριμένες ευθύνες και παραλείψεις

  •  20.02.2026 - 13:20
Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό - Του έστειλε επιστολή

Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό - Του έστειλε επιστολή

  •  20.02.2026 - 14:46
ΕΔΑΔ: Κοινοποίησε την προσφυγή του Μακάριου Δρουσιώτη κατά της ΚΔ στην Κυβέρνηση

ΕΔΑΔ: Κοινοποίησε την προσφυγή του Μακάριου Δρουσιώτη κατά της ΚΔ στην Κυβέρνηση

  •  20.02.2026 - 14:35
Υπόθεση-σοκ σε καζίνο στην Πύλα: Στο Κακουργιοδικείο το κύκλωμα βασανιστηρίων - Πάνω από 3.000 βίντεο «καίνε» τους κατηγορούμενους

Υπόθεση-σοκ σε καζίνο στην Πύλα: Στο Κακουργιοδικείο το κύκλωμα βασανιστηρίων - Πάνω από 3.000 βίντεο «καίνε» τους κατηγορούμενους

  •  20.02.2026 - 13:20
Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού

Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού

  •  20.02.2026 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα