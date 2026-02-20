Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

Εναντίον των υπόπτων διερευνώνται αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και πυροβόλων όπλων, παρεμπόδιση καταπολέμησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Πρόκειται να ληφθούν 22 καταθέσεις από πρόσωπα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των υπόπτων, καθώς και από γειτονικά υποστατικά των κατοικιών τους, ενώ εξετάζονται κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στις περιοχές διαμονής των υπόπτων και στην πατρική οικία του πρώτου. Παράλληλα, αναμένονται αποτελέσματα από την ανάλυση τηλεφωνικών δεδομένων και τραπεζικών στοιχείων των υπόπτων, καθώς και περαιτέρω ανακριτικές καταθέσεις.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στο κελί ο 34χρονος και ο 26χρονος για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Τι αποφάσισε το Δικαστήριο

Τα γεγονότα της σύλληψης

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που κατέθεσε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου, αστυφύλακας της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), υπήρξε πληροφόρηση ότι οι δύο ύποπτοι διακινούσαν ναρκωτικά, με δραστηριότητα να καταγράφεται τόσο στην πατρική οικία του πρώτου στον Στρόβολο, όσο και στην οικία του δεύτερου.

Σύμφωνα με τον κ. Στυλιανού, χθες μέλη της ΥΚΑΝ έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση όχημα, το οποίο οδηγούσε ο πρώτος ύποπτος, κατευθυνόμενος προς την οικία του δεύτερου υπόπτου. Ακολούθως, ο δεύτερος ύποπτος μαζί με άγνωστο άνδρα κατευθύνθηκαν προς το όχημα του πρώτου ύποπτου, ενώ μια γυναίκα κρατούσε ανοικτή την πόρτα της πολυκατοικίας όπου βρίσκονταν. Ο δεύτερος ύποπτος μαζί με τον άγνωστο άνδρα τοποθέτησαν εντός του οχήματος του πρώτου υπόπτου πέντε μεγάλα χαρτοκιβώτια. Ο δεύτερος ύποπτος επιβιβάστηκε ως συνοδηγός στο όχημα, το οποίο κατευθύνθηκε προς την πατρική οικία του πρώτου υπόπτου.

Το όχημα ανακόπηκε από μέλη της ΥΚΑΝ για έλεγχο, εντός του οποίου εντοπίστηκαν πέντε χαρτοκιβώτια που περιείχαν 287 κουτιά με 40 κροτίδες έκαστο, συνολικά 11.480 κροτίδες. Ο πρώτος ύποπτος ανέφερε στα μέλη της ΥΚΑΝ ότι οι κροτίδες ήταν δικές του και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών.

Ο δεύτερος ύποπτος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών, καθώς σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε, στην κατοχή του εντοπίστηκαν 27 γραμμάρια κάνναβης, 9 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ζυγαριά ακριβείας, δύο χαρτιά μεγέθους Α4, πιθανόν εμποτισμένα με ναρκωτική ουσία και χρηματικό ποσό ύψους €230.

Κατασχέσεις σε οικίες και αποθήκες

Στο πλαίσιο των ερευνών, η αστυνομία διερεύνησε τις αποθήκες της πατρικής οικίας του πρώτου υπόπτου, όπου βρέθηκε μια ταξιδιωτική τσάντα, εντός της οποίας υπήρχαν, μεταξύ άλλων, 62 κιλά κοκαΐνης, 167 κιλά κάνναβης, 14 κιλά ρητίνης κάνναβης, πιστόλι, περίστροφο και ομοίωμα πιστολιού, 381 ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν την παράνομη ουσία «THC», χρηματικό ποσό €12.765 σε διάφορα χαρτονομίσματα και δύο αυτοσχέδιες βόμβες.

Ο αστυφύλακας ανέφερε ακόμη ότι από περαιτέρω έρευνα στην πατρική οικία του πρώτου υπόπτου δεν προέκυψε οτιδήποτε παράνομο. Οι ύποπτοι και τα τεκμήρια μεταφέρθηκαν στα γραφεία της ΥΚΑΝ Λευκωσίας χθες, γύρω στις 23:55 το βράδυ.

Συνεπώς, οι ύποπτοι συνελήφθησαν κατόπιν δικαστικού εντάλματος σύλληψης σε σχέση με όλες τις κατηγορίες που αφορούν την αίτηση προσωποκράτησης.

Σε αρχικό στάδιο οι εξετάσεις

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Πρόκειται να ληφθούν 22 καταθέσεις από πρόσωπα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των υπόπτων, καθώς και από γειτονικά υποστατικά των κατοικιών τους, ενώ εξετάζονται κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στις περιοχές διαμονής των υπόπτων και στην πατρική οικία του πρώτου. Παράλληλα, αναμένονται αποτελέσματα από την ανάλυση τηλεφωνικών δεδομένων και τραπεζικών στοιχείων των υπόπτων, καθώς και περαιτέρω ανακριτικές καταθέσεις.

Μάλιστα, ο κ. Στυλιανού πρόσθεσε ότι πρόκειται για σοβαρά αδικήματα και υπάρχει κίνδυνος επηρεασμού μαρτύρων ή διαφυγής στο εξωτερικό και ως εκ τούτου ζήτησε την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης των υπόπτων για οκτώ ημέρες, χωρίς οι συνήγοροι υπεράσπισης να φέρουν οποιαδήποτε ένσταση στο αίτημα της αστυνομίας.

Οκταήμερη προσωποκράτηση διέταξε το Δικαστήριο

Ακολούθως, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου, Ανδριάνα Σολομωνίδου ανέφερε ότι «παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι της υπεράσπισης δεν φέρουν ένσταση, το Δικαστήριο έχει ικανοποιηθεί ότι η μέχρι στιγμής μαρτυρία έχει αποκαλύψει τη διάπραξη των αδικημάτων, για τα οποία ζητείται η κράτηση».

Συμπλήρωσε ακόμη ότι οι υποψίες της αστυνομίας κρίνονται γνήσιες και οι υπόνοιες εύλογες ότι οι ύποπτοι συνδέονται με τα διερευνώμενα αδικήματα. «Ο αιτούμενος χρόνος είναι δικαιολογημένος και η κράτηση αναγκαία για την απρόσκοπτη διερεύνηση της υπόθεσης», πρόσθεσε. Ως εκ τούτου, διατάχθηκε η κράτηση των δύο υπόπτων για περίοδο οκτώ ημερών, με τη διευκρίνιση ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης των ανακρίσεων νωρίτερα, θα αφεθούν ελεύθεροι.

Σε σχέση με τον δεύτερο ύποπτο, ο οποίος σύμφωνα με τον συνήγορό του, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και κλειστοφοβία, το Δικαστήριο έδωσε οδηγίες όπως μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για εξέταση και όπως του παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκολύνσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ