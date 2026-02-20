Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έφοδος της ΥΚΑΝ σε κατάστημα στη Λάρνακα ενώ βρισκόταν μέσα η υπάλληλος - Τι εντόπισαν

 20.02.2026 - 16:54
Έφοδος της ΥΚΑΝ σε κατάστημα στη Λάρνακα ενώ βρισκόταν μέσα η υπάλληλος - Τι εντόπισαν

Συντονισμένη έρευνα σε υποστατικό στη Λάρνακα, πραγματοποίησαν σήμερα [20/02] μέλη της ΥΚΑΝ και του Κλάδου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων, σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείου και των Φαρμακευτικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Κατά την έρευνα η οποία διενεργήθηκε στην παρουσία της 57χρονης υπαλλήλου του καταστήματος, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν 38 συσκευασίες/προϊόντα που περιέχουν την ουσία κανναβιδιόλη (CBD) των οποίων η κυκλοφορία στην Δημοκρατία απαγορεύεται, και 193 συσκευασίες/προϊόντα που περιέχουν ξηρή φυτική ύλη ομοιάζουσα με κάνναβη. Επίσης να σημειωθεί ότι το Τμήμα Τελωνείου κατάσχεσε επιπλέον 147 προϊόντα.

Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λάρνακας και η ΥΚΑΝ (κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζουν τις εξετάσεις.

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

