Κίνδυνος και… λαμπρατζιές: Η Αστυνομία σε εγρήγορση πριν το Πάσχα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη με τον Κώστα Φυτιρή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κίνδυνος και… λαμπρατζιές: Η Αστυνομία σε εγρήγορση πριν το Πάσχα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη με τον Κώστα Φυτιρή

 20.02.2026 - 18:17
Κίνδυνος και… λαμπρατζιές: Η Αστυνομία σε εγρήγορση πριν το Πάσχα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη με τον Κώστα Φυτιρή

Σε συμφωνία όπως η Αστυνομία προχωρήσει έγκαιρα στον απαραίτητο σχεδιασμό για την περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, για τη διαχείριση του εθίμου των λαμπρατζιών, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση τυχόν περιστατικών, κατέληξε σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων που πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2026 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υπό την προεδρία του Υπουργού Κώστα Φυτιρή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, νέα σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων έχει οριστεί σε ένα μήνα, με στόχο την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των συμφωνηθέντων και τον περαιτέρω συντονισμό των ενεργειών ενόψει του Πάσχα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων καθώς και Δήμαρχοι από επηρεαζόμενες περιοχές.

Κατά τη συζήτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έγινε κοινή διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται φαινόμενα που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του εθίμου, όπως πρόωρη συγκέντρωση υλικών, πρόκληση ζημιών σε δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες, περιστατικά παραβατικότητας και αυξημένοι κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η διατήρηση των παραδόσεων αποτελεί στοιχείο της πολιτιστικής μας ταυτότητας, αλλά τόνισε ότι το έθιμο πρέπει να τελείται με τρόπο οργανωμένο και ασφαλή, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Δήμων και της Αστυνομίας, ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή, η περιουσία και η δημόσια τάξη.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, συμφωνήθηκε όπως η Αστυνομία προχωρήσει έγκαιρα στον απαραίτητο σχεδιασμό για την περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση τυχόν περιστατικών.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι θα υπάρξει άμεση επικοινωνία με όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, ώστε σε συνεργασία με Δήμους και Κοινότητες να καταγραφούν οι περιοχές όπου παρατηρούνται διαχρονικά προβλήματα, προκειμένου να υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία.

«Η προετοιμασία αυτή θα βασιστεί στην αξιολόγηση των δεδομένων κάθε περιοχής, ώστε να διασφαλιστεί στοχευμένη παρουσία όπου κρίνεται αναγκαίο», προστίθεται.

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες θα ορίσουν συγκεκριμένα πρόσωπα επαφής για συνεχή επικοινωνία και καλύτερο συντονισμό με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τονίζει ότι η συνεργασία και η έγκαιρη προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων είναι απαραίτητες, ώστε το έθιμο των λαμπρατζιών να τελείται με ασφάλεια, σεβασμό προς την κοινωνία και χωρίς την επανάληψη περιστατικών που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

