Ο Τραμπ χαρακτηρίζει την απόφαση για τους δασμούς «ντροπή»

Σύμφωνα με ένα από αυτά τα άτομα, ο Πρόεδρος είπε στους συγκεντρωμένους ότι έχει ένα εφεδρικό σχέδιο στο μυαλό του.

Ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Βιετνάμ Το Λαμ αργότερα σήμερα το πρωί, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Δεν έχει προγραμματισμένες δημόσιες εκδηλώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας.