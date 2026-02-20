Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκινεί το βίντεο: Κορίτσι με Σύνδρομο Down στην Κύπρο χορεύει «JALLA» και στέλνει μήνυμα που λυγίζει

 20.02.2026 - 16:30
Συγκινεί το βίντεο: Κορίτσι με Σύνδρομο Down στην Κύπρο χορεύει «JALLA» και στέλνει μήνυμα που λυγίζει

Μια συγκινητική και γεμάτη θετική ενέργεια στιγμή εκτυλίχθηκε στο νέο Κέντρο Ημέρας του Τοξότη, όταν ένα κορίτσι με Σύνδρομο Down χόρεψε το «JALLA», στέλνοντας το δικό της μήνυμα αγάπης και στήριξης.

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

