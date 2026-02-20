Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣοκ σε δημοτικό: Εκπαιδευτικός κακοποίησε σεξουαλικά 12χρονο και 14χρονο - Ο ένας κοιμόταν στο υπόγειο του σπιτιού της
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ σε δημοτικό: Εκπαιδευτικός κακοποίησε σεξουαλικά 12χρονο και 14χρονο - Ο ένας κοιμόταν στο υπόγειο του σπιτιού της

 20.02.2026 - 12:09
Σοκ σε δημοτικό: Εκπαιδευτικός κακοποίησε σεξουαλικά 12χρονο και 14χρονο - Ο ένας κοιμόταν στο υπόγειο του σπιτιού της

Σε 51 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση ενός 12χρονου και ενός 14χρονου αγοριού και για απόπειρα χειραγώγησης δύο άλλων εφήβων ώστε να κάνουν σεξ μαζί της καταδικάστηκε την Τρίτη η πρώην εργαζόμενη σε δημοτικό σχολείο στο Ουισκόνσιν, Άννα Μαρί Κρόκερ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η 34χρονη, που είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών έστειλε επίσης σεξουαλικά προκλητικά μηνύματα, βίντεο και φωτογραφίες σε κάθε έναν από τους τέσσερις μαθητές

Η Κρόκερ που είχε προσληφθεί στο Silver Lake-Salem Joint 1 School District το 2020, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2024 για σεξουαλική κακοποίηση ενός 12χρονου αγοριού που βρισκόταν στο σπίτι της για να διανυκτερεύσει με μια ομάδα φίλων.

Το θύμα είπε στην αστυνομία ότι κοιμόταν στο υπόγειο όταν η εκπαιδευτικός τον ξύπνησε, του έβγαλε το παντελόνι και τον κακοποίησε — μια αηδιαστική πράξη που, όπως είπε, προσπάθησε να σταματήσει απωθώντας την αρκετές φορές.

Μήνες αργότερα, μάλιστα, έστειλε μήνυμα στον νεαρό απαιτώντας του να ζητήσει συγγνώμη «για ό,τι συνέβη στο υπόγειο» και τον προειδοποίησε να μην το πει σε κανέναν, παρά το γεγονός ότι άλλα παιδιά είχαν δει την απροκάλυπτη κακοποίηση, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Η Κρόκερ είχε επίσης ανάρμοστη σχέση με έναν 14χρονο, με τον οποίο αντάλλαξε σεξουαλικά μηνύματα και φωτογραφίες μέσω Snapchat πριν τον κακοποιήσει σεξουαλικά σε ένα πάρκινγκ τον Αύγουστο του 2024.

Η 34χρονη κατηγορήθηκε επίσης ότι είχε σεξουαλικές συνομιλίες με ένα 13χρονο και ένα 16χρονο αγόρι φτάνοντας στο σημείο να προσπαθήσει να δελεάσει τον μεγαλύτερο έφηβο στο σπίτι της για σεξ μόλις μία μέρα πριν από τη σύλληψή της.

Η Κρόκερ, η οποία ικέτευσε τον δικαστή για ελαφρύτερη ποινή, ζήτησε συγγνώμη για τις φρικτές πράξεις της κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας: «Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για ό,τι συνέβη. Με ενοχλεί η βλάβη και το τραύμα που πρέπει να υπομείνετε. Λυπάμαι βαθιά που αυτό προκάλεσε σύγχυση, πόνο και θυμό, και που πρέπει να ζήσετε με αυτό για το υπόλοιπο της ζωής σας».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Ο νέος all-day, dine, wine & deli χώρος στη Λευκωσία που θα σας συναρπάσει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του
ΥΚΑΝ: Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί σε ένα σημείο - Οδηγούνται στο δικαστήριο οι συλληφθέντες - Δείτε φωτογραφίες
«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα
Λεμεσιανό καρναβάλι: Οι δρόμοι που θα κλείσουν για τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής και το νυχτερινό πάρτι στο Παλιό Λιμάνι
Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Καμπανάκι κινδύνου» από το ΤΕΕ - Ξεκινούν επιθεωρήσεις για πρόληψη ατυχημάτων από πτώση από ύψος

 20.02.2026 - 11:48
Επόμενο άρθρο

Στο κελί ο 34χρονος και ο 26χρονος για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Τι αποφάσισε το Δικαστήριο

 20.02.2026 - 12:21
ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

  •  20.02.2026 - 08:36
Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

  •  20.02.2026 - 06:43
Στο κελί ο 34χρονος και ο 26χρονος για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Τι αποφάσισε το Δικαστήριο

Στο κελί ο 34χρονος και ο 26χρονος για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Τι αποφάσισε το Δικαστήριο

  •  20.02.2026 - 12:21
Στο «κόκκινο» το κυκλοφοριακό: «Κινδυνεύουμε με blackout» - Στα σκαριά ο 3ος παράλληλος αυτοκινητόδρομος στη Λεμεσό

Στο «κόκκινο» το κυκλοφοριακό: «Κινδυνεύουμε με blackout» - Στα σκαριά ο 3ος παράλληλος αυτοκινητόδρομος στη Λεμεσό

  •  20.02.2026 - 10:19
«Καμπανάκι κινδύνου» από το ΤΕΕ - Ξεκινούν επιθεωρήσεις για πρόληψη ατυχημάτων από πτώση από ύψος

«Καμπανάκι κινδύνου» από το ΤΕΕ - Ξεκινούν επιθεωρήσεις για πρόληψη ατυχημάτων από πτώση από ύψος

  •  20.02.2026 - 11:48
Φειδίας Παναγιώτου: «Μου έκλεβαν τα ποδήλατα και τις μπάλες μου» – Η προσωπική εξομολόγηση για το bullying που δέχθηκε

Φειδίας Παναγιώτου: «Μου έκλεβαν τα ποδήλατα και τις μπάλες μου» – Η προσωπική εξομολόγηση για το bullying που δέχθηκε

  •  20.02.2026 - 10:00
Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

  •  20.02.2026 - 06:35
Καθαρά Δευτέρα: Θα μας «κάτσει» στον λαιμό το σαρακοστιανό τραπέζι; Δείτε τιμές

Καθαρά Δευτέρα: Θα μας «κάτσει» στον λαιμό το σαρακοστιανό τραπέζι; Δείτε τιμές

  •  20.02.2026 - 10:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα