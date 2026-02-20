Στο «κόκκινο» το κυκλοφοριακό: «Κινδυνεύουμε με blackout» - Στα σκαριά ο 3ος παράλληλος αυτοκινητόδρομος στη Λεμεσό

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», υπογράμμισε ότι χωρίς άμεσα και τολμηρά μέτρα, η κατάσταση στους δρόμους –ιδίως της Λεμεσού– θα επιδεινωθεί περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο στη Λεμεσό εγγράφονται ετησίως περίπου 13.000 νέα οχήματα, χωρίς να καταγράφεται αντίστοιχος αριθμός αποσύρσεων. Το αποτέλεσμα είναι η συνεχής επιβάρυνση του ίδιου οδικού δικτύου με εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον διαδρομές κάθε χρόνο. «Επί δέκα χρόνια προστίθενται διαδρομές πάνω στο ίδιο υφιστάμενο δίκτυο. Είναι φυσικό να φτάνουμε στο σημερινό κομφούζιο», σημείωσε, τονίζοντας ότι η συμφόρηση δεν αποτελεί παροδικό φαινόμενο αλλά σωρευτικό αποτέλεσμα μιας δεκαετίας.

Ο Υπουργός υπεραμύνθηκε της ανάγκης προώθησης νέων οδικών έργων, ακόμη και όταν αυτά συναντούν τοπικές αντιδράσεις. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την ακύρωση της επέκτασης της οδού Φυτωρίου προς τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού, επισημαίνοντας ότι, παρά την ικανοποίηση αιτημάτων κατοίκων, η πόλη στερήθηκε μια κρίσιμη επιπλέον έξοδο αποσυμφόρησης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό του Βόρειος Παρακαμπτήριος Λεμεσού, καθώς και σε σειρά άλλων έργων που προγραμματίζονται σε ορίζοντα εικοσαετίας, με το συνολικό κόστος να ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον λεγόμενο «Τρίτο Παράλληλο» αυτοκινητόδρομο βόρεια της πόλης, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που –όπως ανέφερε– θα αποσυμφορήσει τον υφιστάμενο άξονα και θα ενισχύσει τη σύνδεση με τις ορεινές περιοχές.

«Τα οδικά έργα δεν είναι για αύριο. Θέλουν προγραμματισμό 20ετίας. Τα κάνουμε και για τα παιδιά μας», κατέληξε, επισημαίνοντας ότι ο σχεδιασμός των υποδομών απαιτεί μακροπρόθεσμη στρατηγική και πολιτική βούληση, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη κινητικότητα των επόμενων γενεών.