Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του alpha και τον ανταποκριτή του Alpha στην Πάφο Κώστα Νάνο, «πρόκειται για μαθητικό δρομολόγιο από την Πάφο, από τις γειτονικές κοινότητες, στην Τεχνική Σχολή της Πόλης Χρυσοχούς»

«Την περασμένη εβδομάδα, στην εν λόγω διαδρομή, κάποιοι από τους μαθητές φαίνεται να πέταξαν μία φιάλη νερού στα πόδια του οδηγού, την ώρα που εκείνος οδηγούσε το λεωφορείο στο ύψος περίπου της Τσάδας», τόνισε.

Πρόκειται σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δεύτερη φορά που σημειώνεται ένα τέτοιου είδους περιστατικό, με αποτέλεσμα ο οδηγός να σταματήσει, να ακινητοποιήσει το λεωφορείο και να αποβιβάσει τους μαθητές στην Τσάδα.

Από την περασμένη εβδομάδα που σημειώθηκε αυτό το περιστατικό το δρομολόγιο έχει διακοπεί, με γονείς να αναγκάζονται να καθυστερούν και να φεύγουν από τη δουλειά τους για να μεταφέρουν τα παιδιά τους, έτσι ώστε να μην πάρουν απουσίες.

Δείτε το απόσπασμα: