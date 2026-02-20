Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΟ νέος all-day, dine, wine & deli χώρος στη Λευκωσία που θα σας συναρπάσει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο νέος all-day, dine, wine & deli χώρος στη Λευκωσία που θα σας συναρπάσει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του

 20.02.2026 - 09:18
Ο νέος all-day, dine, wine & deli χώρος στη Λευκωσία που θα σας συναρπάσει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel, καλωσορίζει το Vetrina, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, έναν νέο all-day, dine, wine & deli χώρο, βαθιά ριζωμένο στη μεσογειακή κληρονομιά και απόλυτα εναρμονισμένο με τη σύγχρονη κομψότητα.

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel, ιδιοκτησία της MHV, ανακοινώνει και επίσημα την άφιξη του ολοκαίνουριου, dine, wine & deli Vetrina, που έρχεται να συστήσει τους επισκέπτες του σε μοναδικές στιγμές εκλεπτυσμένης απόλαυσης, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με το όνομά του να εμπνέεται από την έννοια της «βιτρίνας», που δίνει απόλυτη οπτική ελευθερία στο περιεχόμενο της, το Vetrina προσκαλεί όλους να ανακαλύψουν τις προσεκτικά επιλεγμένες μεσογειακές γεύσεις, τα προϊόντα και τα κρασιά, που σερβίρονται απευθείας στους φιλόξενους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά και εκτίθενται στους πλούσιους πάγκους και την deli boutique του.

Το Vetrina αποτελεί συναίσθημα, εμπειρία και ανοικτή πρόσκληση σε όλους. Εμπνευσμένο από το μεγαλείο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, συμπυκνωμένο σε έναν προσεκτικά σχεδιασμένο και σύγχρονο χώρο γεύσης, υπόσχεται να προσφέρει στους επισκέπτες του ένα χαλαρωτικό, all-day dining & deli-shopping concept, που μετατρέπεται σε όμορφο «ταξίδι» για όλες τις αισθήσεις. Εδώ, ανάλογα με την ώρα και τη διάθεση, η μυρωδιά του καφέ, το κομψό snacking, το εκλεπτυσμένο φαγητό, τα εκλεκτά κρασιά και τα premium προϊόντα που μπορεί κανείς να προμηθευτεί για το σπίτι του, γίνονται ένα και απαντούν σε κάθε επιθυμία και ανάγκη.

Το Vetrina είναι ένα ζεστό και φιλόξενο σημείο συνάντησης για κάθε λάτρη του φαγητού και του καλού κρασιού. Εδώ ο επαγγελματίας που αναζητά ένα όμορφο lunch break, ο κοσμοπολίτης ταξιδευτής και ο απαιτητικός κάτοικος της πόλης βρίσκουν αυτό που ψάχνουν. Με τα φρέσκα, τοπικά και ποιοτικά υλικά στο επίκεντρο, στο Vetrina τα χαλαρά πρωινά ξεκινούν με specialty καφέ, πλούσιους χυμούς, χειροποίητα αρτοσκευάσματα και φρεσκοψημένο ψωμί. Τα μεσημέρια έρχονται με ελαφριές σαλάτες, λαχταριστά antipasti και υπέροχα πιάτα ημέρας, ενώ τα βράδια αποκτούν διαφορετικό ενδιαφέρον με προσεγμένα πιάτα σχεδιασμένα για να μπαίνουν στη μέση και να μοιράζονται, βασικό στοιχείο της κουλτούρας των λαών της ανατολικής Μεσογείου, όπως ποιοτικές κοπές, φρέσκα θαλασσινά και χειροποίητα ζυμαρικά, συνοδευόμενα από εξαιρετικά κρασιά από την εντυπωσιακή συλλογή του Vetrina.

Όμως είναι οι ορκισμένοι wine lovers και οι ψαγμένοι foodies που θα ερωτευτούν αυτόν τον νέο χώρο περισσότερο, αφού το υπέροχο wine bar αναμένεται να εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον ζωντανούς προορισμούς της πόλης με οινογνωσίες, wine flights και διάσημα οινοποιεία να δίνουν το τέμπο. Παράλληλα, ο εξειδικευμένος retail χώρος και ο πλούσιος πάγκος delicatessen τραβούν τα βλέμματα, αφού εδώ οι επισκέπτες βρίσκουν μία τεράστια ποικιλία από artisanal προϊόντα, από ελαιόλαδο μέχρι μείγματα μπαχαρικών, μία φινετσάτη συλλογή κρασιών, premium ποικιλίες καφέ και φυσικά ολόφρεσκα τυριά, αλλαντικά, pasta fresca, σάλτσες και μαριναρισμένα λαχανικά, ιδανικά για τη δημιουργία μοναδικών γευστικών εμπειριών στο σπίτι.

 

Facebook: vetrinacy

Instagram: vetrinacy

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Ο νέος all-day, dine, wine & deli χώρος στη Λευκωσία που θα σας συναρπάσει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του
ΥΚΑΝ: Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί σε ένα σημείο - Οδηγούνται στο δικαστήριο οι συλληφθέντες - Δείτε φωτογραφίες
«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα
Λεμεσιανό καρναβάλι: Οι δρόμοι που θα κλείσουν για τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής και το νυχτερινό πάρτι στο Παλιό Λιμάνι
Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ομόνοια: Έξω απ’ τα νερά τους στην επανάληψη

 20.02.2026 - 09:10
Επόμενο άρθρο

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία

 20.02.2026 - 09:26
ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

  •  20.02.2026 - 08:36
Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

  •  20.02.2026 - 06:43
ΒΙΝΤΕΟ: Το «αόρατο» κύκλωμα του Στροβόλου: Η «ακτινογραφία» του φορτίου-μαμούθ - Ποια ναρκωτικά είναι 33 φορές πιο δραστικά

ΒΙΝΤΕΟ: Το «αόρατο» κύκλωμα του Στροβόλου: Η «ακτινογραφία» του φορτίου-μαμούθ - Ποια ναρκωτικά είναι 33 φορές πιο δραστικά

  •  20.02.2026 - 08:47
Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

  •  20.02.2026 - 06:35
Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

  •  20.02.2026 - 08:37
Θανατηφόρο στο highway: Χειροπέδες στον 37χρονο οδηγό που παρέσυρε τον άτυχο Σάββα Ιωάννου - Αρνητικός σε ελέγχους αλκοόλης και ναρκοτέστ

Θανατηφόρο στο highway: Χειροπέδες στον 37χρονο οδηγό που παρέσυρε τον άτυχο Σάββα Ιωάννου - Αρνητικός σε ελέγχους αλκοόλης και ναρκοτέστ

  •  20.02.2026 - 07:30
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην πρώτη κατηγορία – Μόλις ένα τυχερό δελτίο στη δεύτερη

ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην πρώτη κατηγορία – Μόλις ένα τυχερό δελτίο στη δεύτερη

  •  20.02.2026 - 07:28
«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία

  •  20.02.2026 - 09:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα