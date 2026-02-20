Ο νέος all-day, dine, wine & deli χώρος στη Λευκωσία που θα σας συναρπάσει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel, ιδιοκτησία της MHV, ανακοινώνει και επίσημα την άφιξη του ολοκαίνουριου, dine, wine & deli Vetrina, που έρχεται να συστήσει τους επισκέπτες του σε μοναδικές στιγμές εκλεπτυσμένης απόλαυσης, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με το όνομά του να εμπνέεται από την έννοια της «βιτρίνας», που δίνει απόλυτη οπτική ελευθερία στο περιεχόμενο της, το Vetrina προσκαλεί όλους να ανακαλύψουν τις προσεκτικά επιλεγμένες μεσογειακές γεύσεις, τα προϊόντα και τα κρασιά, που σερβίρονται απευθείας στους φιλόξενους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά και εκτίθενται στους πλούσιους πάγκους και την deli boutique του.

Το Vetrina αποτελεί συναίσθημα, εμπειρία και ανοικτή πρόσκληση σε όλους. Εμπνευσμένο από το μεγαλείο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, συμπυκνωμένο σε έναν προσεκτικά σχεδιασμένο και σύγχρονο χώρο γεύσης, υπόσχεται να προσφέρει στους επισκέπτες του ένα χαλαρωτικό, all-day dining & deli-shopping concept, που μετατρέπεται σε όμορφο «ταξίδι» για όλες τις αισθήσεις. Εδώ, ανάλογα με την ώρα και τη διάθεση, η μυρωδιά του καφέ, το κομψό snacking, το εκλεπτυσμένο φαγητό, τα εκλεκτά κρασιά και τα premium προϊόντα που μπορεί κανείς να προμηθευτεί για το σπίτι του, γίνονται ένα και απαντούν σε κάθε επιθυμία και ανάγκη.

Το Vetrina είναι ένα ζεστό και φιλόξενο σημείο συνάντησης για κάθε λάτρη του φαγητού και του καλού κρασιού. Εδώ ο επαγγελματίας που αναζητά ένα όμορφο lunch break, ο κοσμοπολίτης ταξιδευτής και ο απαιτητικός κάτοικος της πόλης βρίσκουν αυτό που ψάχνουν. Με τα φρέσκα, τοπικά και ποιοτικά υλικά στο επίκεντρο, στο Vetrina τα χαλαρά πρωινά ξεκινούν με specialty καφέ, πλούσιους χυμούς, χειροποίητα αρτοσκευάσματα και φρεσκοψημένο ψωμί. Τα μεσημέρια έρχονται με ελαφριές σαλάτες, λαχταριστά antipasti και υπέροχα πιάτα ημέρας, ενώ τα βράδια αποκτούν διαφορετικό ενδιαφέρον με προσεγμένα πιάτα σχεδιασμένα για να μπαίνουν στη μέση και να μοιράζονται, βασικό στοιχείο της κουλτούρας των λαών της ανατολικής Μεσογείου, όπως ποιοτικές κοπές, φρέσκα θαλασσινά και χειροποίητα ζυμαρικά, συνοδευόμενα από εξαιρετικά κρασιά από την εντυπωσιακή συλλογή του Vetrina.

Όμως είναι οι ορκισμένοι wine lovers και οι ψαγμένοι foodies που θα ερωτευτούν αυτόν τον νέο χώρο περισσότερο, αφού το υπέροχο wine bar αναμένεται να εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον ζωντανούς προορισμούς της πόλης με οινογνωσίες, wine flights και διάσημα οινοποιεία να δίνουν το τέμπο. Παράλληλα, ο εξειδικευμένος retail χώρος και ο πλούσιος πάγκος delicatessen τραβούν τα βλέμματα, αφού εδώ οι επισκέπτες βρίσκουν μία τεράστια ποικιλία από artisanal προϊόντα, από ελαιόλαδο μέχρι μείγματα μπαχαρικών, μία φινετσάτη συλλογή κρασιών, premium ποικιλίες καφέ και φυσικά ολόφρεσκα τυριά, αλλαντικά, pasta fresca, σάλτσες και μαριναρισμένα λαχανικά, ιδανικά για τη δημιουργία μοναδικών γευστικών εμπειριών στο σπίτι.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus