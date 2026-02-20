Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τρόμος για ντελιβερά: Τον απείλησαν κουκουλοφόροι με μαχαίρι έξω από πολυκατοικία στη Λευκωσία

 20.02.2026 - 09:42
Τρόμος για ντελιβερά: Τον απείλησαν κουκουλοφόροι με μαχαίρι έξω από πολυκατοικία στη Λευκωσία

Ληστεία διαπράχθηκε έξω από πολυκατοικία στην Έγκωμη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χθες το βράδυ, γύρω στις 9, διανομέας από το Μπαγλατέζ παρέδωσε παραγγελία στην Έγκωμη.

Τον πλησίασαν τρία άτομα με κουκούλες και μαχαίρι και του ζήτησαν να τους δώσει χρήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μιλούσαν την ελληνική γλώσσα.

Τους παρέδωσε χρηματικό ποσό 100 ευρώ και τα δύο του κινητά τηλέφωνα.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

