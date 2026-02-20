Τρόμος για ντελιβερά: Τον απείλησαν κουκουλοφόροι με μαχαίρι έξω από πολυκατοικία στη Λευκωσία

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»
Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χθες το βράδυ, γύρω στις 9, διανομέας από το Μπαγλατέζ παρέδωσε παραγγελία στην Έγκωμη.
Τον πλησίασαν τρία άτομα με κουκούλες και μαχαίρι και του ζήτησαν να τους δώσει χρήματα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, μιλούσαν την ελληνική γλώσσα.
Τους παρέδωσε χρηματικό ποσό 100 ευρώ και τα δύο του κινητά τηλέφωνα.
Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.
