Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

Από την αρχή της χρονιάς μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου, είχαμε έξι θανατηφόρες συγκρούσεις με έξι νεκρούς.

Θλιβερό και ανησυχητικό το γεγονός ότι και την αντίστοιχη περίοδο (1/1 – 19/2) της περσυνής χρονιάς είχαμε πέντε θύματα.

Την περσινή χρονιά, συνολικά, ο αριθμός των νεκρών στην άσφαλτο ανήλθε στους 45. Αναλυτικότερα, 16 νεκρούς οδηγούς μοτοσικλέτας, έναν οδηγό μοτοποδηλάτου, τρεις ποδηλάτες, εννέα πεζούς, 13 οδηγούς αυτοκινήτων και τρεις νεκρούς επιβάτες αυτοκινήτων.

Αναλυτικά για τους πρώτους δύο μήνες του 2026:

19/2 - 70χρονος Σάββας Ιωάννου από τη Πάφο

18/2 - 19χρονη Κριστίνα Αχιλλέως από τη Σωτήρα

13/2 - 58χρονος Μανώλης Κωνσταντίνου από τη Δερύνεια

13/2 - 26χρονη Lakpadoma Sherpa από το Νεπάλ (υπέκυψε στα τραύματά της μετά από τροχαίο στις 10/2 στη Λεμεσό)

3/2 – 44χρονος Igor Tkachev από Ρωσία, κάτοικος Λευκωσίας

3/2 – 64χρονος Παναγιώτης Θεοφάνους από το Αυγόρου (υπέκυψε στα τραύματά του μετά από τροχαίο στις 16/1 στην επαρχία Αμμοχώστου).

Η τραγωδία με τον θάνατο του 70χρονου Σάββα στην Παρεκκλησιά έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των θυμάτων της ασφάλτου, ένα μόλις εικοσιτετράωρο μετά το σοκαριστικό δυστύχημα που συγκλόνισε το παγκύπριο με θύμα τη 19χρονη Κριστίνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το θανατηφόρο με την 19χρονη Κριστίνα, νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση, αλλά πλέον εκτός κινδύνου, 19χρονη συνεπιβάτιδά της.

Κρίσιμα νοσηλεύεται και 59χρονος μοτοσικλετιστής μετά από ατύχημα στις 18/2 το απόγευμα στο Παραλίμνι.