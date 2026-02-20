Themasports lifenewscy
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία για να πέσει πάλι – Η πρώτη πρόβλεψη για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Κάπου έμεινε και λίγο χιόνι
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία για να πέσει πάλι – Η πρώτη πρόβλεψη για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Κάπου έμεινε και λίγο χιόνι

 20.02.2026 - 06:24
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία για να πέσει πάλι – Η πρώτη πρόβλεψη για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Κάπου έμεινε και λίγο χιόνι

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το πρωινό δελτίο Τύπου από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ από την Κυριακή αναμένεται σταδιακά πτώση για να κυμανθεί κοντά σε αυτές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου (5 π.μ.), ήταν 4 εκατοστά.

