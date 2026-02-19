Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βουβός πόνος στο Λιοπέτρι: Το «τελευταίο αντίο» στην 19χρονη Κριστίνα ακυρώνει το καρναβάλι

 19.02.2026 - 19:11
Η μουσική σίγησε, οι στολές μπήκαν στην άκρη και το καρναβάλι έδωσε τη θέση του σε έναν ανείπωτο, βουβό πόνο.

Η είδηση του θανάτου της 19χρονης Κριστίνας Αχιλλέως από τη Σωτήρα, που έχασε τη ζωή της στο τραγικό τροχαίο τα ξημερώματα της Τετάρτης, έχει βυθίσει το Λιοπέτρι και τις γύρω κοινότητες σε βαρύ πένθος.

Η καρναβαλίστικη παρέλαση «Τι Ρίο… Τι Λίο!» στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λιοπετρίου, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, ακυρώνεται, λόγω του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε την Τετάρτη, αλλά και του θανάτου ποδοσφαιριστή και πρώην υπαλλήλου του Δήμου Σωτήρας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θανατηφόρο Σωτήρα: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο στη 19χρονη Κρίστια που «έσβησε» στην άσφαλτο

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αγίας Νάπας ότι «η απόφαση λήφθηκε λόγω του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 18 Φεβρουαρίου 2026, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 19χρονης Κριστίνας Αχιλλέως από τη Σωτήρα και τον τραυματισμό τριών νεαρών προσώπων επίσης από τη Σωτήρα και το Λιοπέτρι», καθώς και τον θάνατο του Κυριάκου Σπύρου, ο οποίος υπηρέτησε ως υπάλληλος του Δήμου Σωτήρας από το 2011 έως το 2024 και υπήρξε για χρόνια ποδοσφαιριστής στον ‘’Αχυρώνα’’ Λιοπετρίου και στον ‘’Ονήσιλλο’’ Σωτήρας».

«Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη των εκλιπόντων και σε ένδειξη συμπαράστασης προς τις οικογένειες και τους οικείους των εμπλεκομένων, ο Δήμος Αγίας Νάπας προχώρησε στην ακύρωση της εκδήλωσης», σημειώνεται.

Ο Δήμαρχος Χρίστος Ζαννέττου, οι Αντιδήμαρχοι των Δημοτικών Διαμερισμάτων Σωτήρας, Λιοπετρίου, Αυγόρου, Άχνας και Αγίας Νάπας, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και το προσωπικό του Δήμου Αγίας Νάπας «εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους συγγενείς της Κριστίνας Αχιλλέως και του Κυριάκου Σπύρου και εύχονται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες», καταλήγει η ανακοίνωση.

