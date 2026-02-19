Σοκάρει η Annie Alexoui: «Είτε θάνατος είτε δικαίωση» - Όσα αποκάλυψε στο «Τ» για τα τατουάζ της

Μιλά για τα τατουάζ της και τα συνδέει με βιώματα, πρόσωπα και καθοριστικές στιγμές της ζωής της, δίνοντας τη δική της απάντηση στο μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει.

Ερωτηθείσα μέχρι πού είναι ικανή να φτάσει, η ίδια επέλεξε να απαντήσει μέσα από μια φράση που έχει χαράξει στο σώμα της. Όπως ανέφερε, ένα από τα τατουάζ της αναγράφει μεταφρασμένο «είτε είναι θάνατος είτε είναι δικαίωση», φράση που – όπως αφήνεται να εννοηθεί – αποτυπώνει τη στάση ζωής και τη μαχητικότητα που δηλώνει ότι τη χαρακτηρίζει.

Συνεχίζοντας για τα υπόλοιπα τατουάζ της και απαντώντας στο κατά πόσο αντιπροσωπεύουν κάτι συγκεκριμένο καθώς και εάν έχουν συναισθηματική αξία, η κυρία Φωτίου ήταν αποκαλυπτική: «Το τατουάζ στο λαιμό μου είναι επειδή άρεσκε του Π. να με πιάνει από το λαιμό, έκανα τα αρχικά των Αστυνομικών με τους οποίους ήρθα αντιμέτωπη, άλλο τατουάζ που έχω είναι το τελευταίο μήνυμα που μου έστειλε ο Αλέξης, πίσω έχω τον Αλέξη άγγελο, έχω άλλο τατουάζ τον Πούτιν, έχω ένα Ρώσο που ήταν ο πρώτος Ρώσος που έχω στραφεί κοντά του για βοήθεια και στα πόδια μου έχω τα 2 τραγούδια που θεωρώ ότι με κράτησαν ζωντανή. Έχουν όλα συναισθηματική αξία».

Με τις δηλώσεις της αυτές, η Ιωάννα Φωτίου παρουσιάζει τα τατουάζ της όχι απλώς ως αισθητικές επιλογές, αλλά ως μόνιμες υπενθυμίσεις ανθρώπων, εμπειριών και αγώνων που – όπως υποστηρίζει – σημάδεψαν την πορεία της.