Annie Alexoui: Αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Τ» - «Έχασα την αίσθηση του φόβου» - Απαντά για Φυτιρή και προαναγγέλλει το επόμενο βίντεο

Ερωτηθείσα εάν φοβάται για τη ζωή της, απάντησε πως «έχασα την αίσθηση του φόβου, εάν δεν την έχανα δεν θα το έφτανα τόσο μακριά». Στη συνέχεια εξαπέλυσε πυρά κατά του κ. Φυτιρή, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να την εκθέσει: «Ο Φυτιρής προσπαθεί να με περιπαίξει. Πώς μου λες θα έρθω στη Ρωσία αφού απαγορεύεται να έρθει κλιμάκιο στη Ρωσία; Όταν μιλώ με τους Ρώσους μου λένε ότι υπάρχει νομοθεσία ότι απαγορεύεται να έρθει. Ως που μου κάνει έτσι έκατσα κι εγώ και μελετώ τον. Τώρα που θα κάνω βίντεο ποιος είναι ο Φυτιρής ποιος θα φταίει; Τόλμησε να υποτιμήσει την νοημοσύνη μου. Ακόμα και το να πάω σε Κυπριακή πρεσβεία, πώς να πάω ενώ είμαι καταζητούμενη;».

Παράλληλα, η ίδια υποστήριξε ότι ουδέποτε επιχειρήθηκε επικοινωνία μαζί της από τις αρμόδιες αρχές. «Εγώ προτίθεμαι να στείλω όλες μου τις τηλεφωνικές κλήσεις που είχα από τότε που έγινε αυτό το πράγμα. Κανένας δεν με πήρε τηλέφωνο, δεν προσπάθησε κανείς να επικοινωνήσει μαζί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι δεν διαθέτει καν ταξιδιωτικό έγγραφο, γεγονός που – όπως λέει – καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε παρουσία της σε πρεσβεία. «Δεν έχω καν διαβατήριο, μου το πήραν για να μου δώσουν άσυλο, ως τι θα πάω στην πρεσβεία; Ο κύριος Φυτιρής το χειρίστηκε πολύ λάθος. Όταν ξεκίνησα να λαμβάνω νομικές συμβουλές και κατάλαβα τι παιχνίδι παίζουν, αποφάσισα ότι δεν έχω να συνεργαστώ σε κάτι με τον κύριο Φυτιρή, δεν του δίνω τίποτα».

Παρά τη σύγκρουση, παραδέχεται ότι αρχικά διατηρούσε διαφορετική στάση τονίζοντας ότι «Θέλω πάντα να βλέπω το καλό, ήθελα να πιστέψω ότι θέλει να βοηθήσει ο κύριος Φυτιρής».

Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν τα στοιχεία που παρουσιάζει στα βίντεό της, εξήγησε ότι μέρος του υλικού το είχε ήδη στην κατοχή της. «Πολλά στοιχεία τα είχα και τα έφερα μαζί μου για να μπορώ να τα παρουσιάσω κιόλας και για το άσυλο». Όπως λέει, νέα δεδομένα προκύπτουν διαρκώς: «Πολλά στοιχεία προκύπτουν στην πορεία, μέχρι να ανεβάσω ένα βίντεο, με βρίσκουν άλλες τόσες πληροφορίες, από τις 30 πληροφορίες, οι 10 είναι σωστές και οι 5 αποδεικνύονται. Παίρνω και στοιχεία από ανθρώπους που δεν ήξερα καν».

Τέλος, κλιμακώνοντας τη ρητορική της, ξεκαθάρισε ποιος – κατά την ίδια – θα είναι ο επόμενος στόχος των αποκαλύψεών της: «Ο Φυτιρής. Μου το έπαιξε σωτήρας και τόλμησε να υποτιμήσει τη νοημοσύνη μου. Τα καλά που έκανε διαγράφονται. Όταν θα βγω θα πρέπει να βάλω αποδείξεις. Πρέπει να έχω σοβαρές ενδείξεις για να τον ψάξουν αυτοί που πρέπει».

Καταλήγοντας, αναγνώρισε ότι «ο Κώστας Φυτιρής φαινομενικά κάνει παραπάνω από όσα έκαναν πολλοί άλλοι Υπουργοί Δικαιοσύνης», ωστόσο διερωτήθηκε γιατί να μην θέλει να συνεργαστεί μαζί της επισημαίνοντας ότι «με φέρνει σε θέση να βγάλω άπλυτα από πριν 20 χρόνια. Γιατί να πρέπει να αναφερθώ στην ταχύτητα ανέλιξής του; Ο κόσμος έχει ήδη μια καλή άποψη για εκείνον. Γιατί να με φέρει σε θέση να λεχθούν τέτοια πράγματα;», κατέληξε.

