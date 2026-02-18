Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΒαρύ πένθος σε Δήμο: «Έφυγε» από τη ζωή ο Κυριάκος Σπύρου - «Υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση» - Δείτε φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βαρύ πένθος σε Δήμο: «Έφυγε» από τη ζωή ο Κυριάκος Σπύρου - «Υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση» - Δείτε φωτογραφία

 18.02.2026 - 17:14
Βαρύ πένθος σε Δήμο: «Έφυγε» από τη ζωή ο Κυριάκος Σπύρου - «Υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση» - Δείτε φωτογραφία

Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκαν οι τοπικές αρχές και η κοινότητα της Αγίας Νάπας τον θάνατο του Κυριάκου Σπύρου, ο οποίος απεβίωσε την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας κ. Χρίστος Ζαννέττου, οι Αντιδήμαρχοι Σωτήρας, Αγίας Νάπας, Αυγόρου, Άχνας, Λιοπετρίου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίας Νάπας εκφράζουν τα βαθιά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Όπως αναφέρουν, ο Κυριάκος Σπύρου υπηρέτησε ως υπάλληλος του Δήμου Σωτήρας από το 2011 έως και το 2024, επιδεικνύοντας ήθος, συνέπεια και αφοσίωση στα καθήκοντά του, προσφέροντας ουσιαστικό έργο και πολύτιμες υπηρεσίες. Ακολούθως, συνέχισε την επαγγελματική του πορεία στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑΑ), όπου υπηρέτησε με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Ο Δήμος Αγίας Νάπας και όλο το προσωπικό του Δήμου εκφράζουν τη βαθιά συμπαράσταση στην οικογένειά και στους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Πέμπτη, 19/02/2026 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Σωτήρος και ώρα 15:00 στην Σωτήρα. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια. Αντί στεφάνων, θα γίνονται εισφορές για την οικογένεια του εκλιπόντος.


 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Ξεχείλισε η θάλασσα σε παραλιακό μέτωπο της Κύπρου - Το νερό έφθασε μέχρι και σε... καταστήματα
Βαρύ πένθος σε Δήμο: «Έφυγε» από τη ζωή ο Κυριάκος Σπύρου - «Υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση» - Δείτε φωτογραφία
Απάτη με... «αγάπη»: Έστησε γάμο στην Κύπρο για να αρπάξει την κληρονομιά της νεκρής συζύγου του - Η υπόθεση που συγκλόνισε
Ραγδαίες εξελίξεις: Ενώπιον των ανακριτών ο Φ. Φαίδωνος - Πέρασε το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας και έδωσε κατάθεση
Εργατικό ατύχημα: Δίνει μάχη ο 21χρονος - Έπεσε από ύψος 11 μέτρων στο έδαφος - Τραυματίστηκε στο κεφάλι
Ανακοίνωση-βόμβα: Γνωστός δημοσιογράφος κατεβαίνει υποψήφιος στις βουλευτικές με την «Άμεση Δημοκρατία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιστορική εκλογή για τη ΜΟΚΑΣ στο Egmont Group

 18.02.2026 - 16:50
Επόμενο άρθρο

Ραγδαίες εξελίξεις: Ενώπιον των ανακριτών ο Φ. Φαίδωνος - Πέρασε το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας και έδωσε κατάθεση

 18.02.2026 - 17:29
Annie Alexoui: Αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Τ» - «Έχασα την αίσθηση του φόβου» - Απαντά για Φυτιρή και προαναγγέλλει το επόμενο βίντεο

Annie Alexoui: Αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Τ» - «Έχασα την αίσθηση του φόβου» - Απαντά για Φυτιρή και προαναγγέλλει το επόμενο βίντεο

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο ThemaOnline, η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή και ως annie alexoui, μιλά με έντονο ύφος για τον φόβο, τη ρήξη της με τον κ. Φυτιρή, το καθεστώς στο οποίο βρίσκεται, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγει και δημοσιοποιεί στοιχεία μέσα από τα βίντεο της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Annie Alexoui: Αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Τ» - «Έχασα την αίσθηση του φόβου» - Απαντά για Φυτιρή και προαναγγέλλει το επόμενο βίντεο

Annie Alexoui: Αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Τ» - «Έχασα την αίσθηση του φόβου» - Απαντά για Φυτιρή και προαναγγέλλει το επόμενο βίντεο

  •  18.02.2026 - 15:55
«Βόμβες» από τη Νομική Υπηρεσία: Απειλές, μάρτυρες σε φυγή και… η επόμενη μάχη για τα «Χρυσά Διαβατήρια»

«Βόμβες» από τη Νομική Υπηρεσία: Απειλές, μάρτυρες σε φυγή και… η επόμενη μάχη για τα «Χρυσά Διαβατήρια»

  •  18.02.2026 - 15:23
Ραγδαίες εξελίξεις: Ενώπιον των ανακριτών ο Φ. Φαίδωνος - Πέρασε το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας και έδωσε κατάθεση

Ραγδαίες εξελίξεις: Ενώπιον των ανακριτών ο Φ. Φαίδωνος - Πέρασε το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας και έδωσε κατάθεση

  •  18.02.2026 - 17:29
Γεν. Ελεγκτής: Mόνο καταγγελίες μέχρι στιγμής για Δήμο Πάφου, αν εντοπιστεί κάτι «όλα στο φως»

Γεν. Ελεγκτής: Mόνο καταγγελίες μέχρι στιγμής για Δήμο Πάφου, αν εντοπιστεί κάτι «όλα στο φως»

  •  18.02.2026 - 16:01
Εργατικό ατύχημα: Δίνει μάχη ο 21χρονος - Έπεσε από ύψος 11 μέτρων στο έδαφος - Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Εργατικό ατύχημα: Δίνει μάχη ο 21χρονος - Έπεσε από ύψος 11 μέτρων στο έδαφος - Τραυματίστηκε στο κεφάλι

  •  18.02.2026 - 14:53
VIDEO: Ξεχείλισε η θάλασσα σε παραλιακό μέτωπο της Κύπρου - Το νερό έφθασε μέχρι και σε... καταστήματα

VIDEO: Ξεχείλισε η θάλασσα σε παραλιακό μέτωπο της Κύπρου - Το νερό έφθασε μέχρι και σε... καταστήματα

  •  18.02.2026 - 16:42
Απάτη με... «αγάπη»: Έστησε γάμο στην Κύπρο για να αρπάξει την κληρονομιά της νεκρής συζύγου του - Η υπόθεση που συγκλόνισε

Απάτη με... «αγάπη»: Έστησε γάμο στην Κύπρο για να αρπάξει την κληρονομιά της νεκρής συζύγου του - Η υπόθεση που συγκλόνισε

  •  18.02.2026 - 18:20
Επείγον: Γίνε εσύ ο ήρωας που χρειάζεται ένα παιδάκι 1,5 έτους - Η μεγάλη έκκληση Ανόρθωσης και Πάφου

Επείγον: Γίνε εσύ ο ήρωας που χρειάζεται ένα παιδάκι 1,5 έτους - Η μεγάλη έκκληση Ανόρθωσης και Πάφου

  •  18.02.2026 - 17:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα