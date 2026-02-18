Βαρύ πένθος σε Δήμο: «Έφυγε» από τη ζωή ο Κυριάκος Σπύρου - «Υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση» - Δείτε φωτογραφία

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας κ. Χρίστος Ζαννέττου, οι Αντιδήμαρχοι Σωτήρας, Αγίας Νάπας, Αυγόρου, Άχνας, Λιοπετρίου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίας Νάπας εκφράζουν τα βαθιά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Όπως αναφέρουν, ο Κυριάκος Σπύρου υπηρέτησε ως υπάλληλος του Δήμου Σωτήρας από το 2011 έως και το 2024, επιδεικνύοντας ήθος, συνέπεια και αφοσίωση στα καθήκοντά του, προσφέροντας ουσιαστικό έργο και πολύτιμες υπηρεσίες. Ακολούθως, συνέχισε την επαγγελματική του πορεία στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑΑ), όπου υπηρέτησε με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Ο Δήμος Αγίας Νάπας και όλο το προσωπικό του Δήμου εκφράζουν τη βαθιά συμπαράσταση στην οικογένειά και στους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Πέμπτη, 19/02/2026 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Σωτήρος και ώρα 15:00 στην Σωτήρα. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια. Αντί στεφάνων, θα γίνονται εισφορές για την οικογένεια του εκλιπόντος.



