Απάτη με... «αγάπη»: Έστησε γάμο στην Κύπρο για να αρπάξει την κληρονομιά της νεκρής συζύγου του - Η υπόθεση που συγκλόνισε

Η υπόθεση έφτασε μέχρι το High Court, έπειτα από καταγγελίες ότι ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της, Cengiz Arif, επιχείρησε να οικειοποιηθεί ολόκληρη την κληρονομιά, παρουσιάζοντας πλαστή διαθήκη και ψευδές πιστοποιητικό γάμου.

Η αυθεντική διαθήκη και η «νέα» εκδοχή

Η Sinar, με καταγωγή από το Μάντσεστερ και μόνιμη κάτοικο Λονδίνου, είχε συντάξει το 2022 διαθήκη με την οποία όριζε ότι το σύνολο της περιουσίας της θα περνούσε σε καταπίστευμα υπέρ της κόρης της, Jocey. Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονταν κατοικία στην οδό Kimberley Gardens στο Finsbury Park και δεύτερο ακίνητο στην Thurston Street στο Burnley.

Μετά τον θάνατό της, ο Arif κατέθεσε έγγραφο με ημερομηνία 10 Μαΐου 2023, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τη «νεότερη και έγκυρη» διαθήκη, η οποία του άφηνε τα πάντα. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι είχε τελέσει μυστικό γάμο με την εκλιπούσα στην Κύπρο το 2006, προσκομίζοντας σχετικό πιστοποιητικό.

Τα στοιχεία που ανέτρεψαν τους ισχυρισμούς

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή όταν αποκαλύφθηκε ότι, ενώ η Sinar βρισκόταν σε τελικό στάδιο της ασθένειάς της, ο Arif είχε μεταβεί για δύο εβδομάδες στην Κύπρο. Επιπλέον, μετά τον θάνατό της, δεν επέτρεψε στα μέλη της οικογένειάς της να παραστούν στην καύση της, οδηγώντας τον αδελφό της, Ernest, και τη σύζυγό του να διοργανώσουν ξεχωριστή τελετή μνήμης.

Ο Ernest, που μαζί με τη σύζυγό του έχει πλέον την κηδεμονία της ανήλικης, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Έρευνες στις αρμόδιες αρχές στην Τουρκία –όπου φερόταν να έχει τελεστεί ο γάμος– κατέδειξαν ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοια τελετή κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία, ενώ ο ληξίαρχος που εμφανιζόταν στο πιστοποιητικό δεν υπηρετούσε τότε. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο γάμος «δεν είναι νομικά έγκυρος».

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η πραγματογνωμοσύνη γραφολόγου, η οποία κατέληξε ότι η υπογραφή στη φερόμενη διαθήκη του 2023 δεν ανήκε στη Sinar, αλλά αποτελούσε απομίμηση.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου

Η δικαστής Karen Shuman υπήρξε κατηγορηματική: χαρακτήρισε τόσο το πιστοποιητικό γάμου όσο και τη διαθήκη του 2023 ως πλαστά έγγραφα, κάνοντας λόγο για «απάτη» και «έλλειψη εντιμότητας». Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η διαθήκη του 2022 ήταν άκυρη, επιβεβαιώνοντας ότι είχε συνταχθεί και υπογραφεί νόμιμα.

Με απόφασή του, το δικαστήριο απομάκρυνε άμεσα τον Arif από τη θέση του εκτελεστή της διαθήκης και διαχειριστή του καταπιστεύματος, απαγορεύοντάς του κάθε διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Ζήτησε επίσης από την τράπεζά του να γνωστοποιήσει στοιχεία για τα ενοίκια του ακινήτου στο Finsbury Park, καθώς διαπιστώθηκε ότι περισσότερες από 35.000 λίρες είχαν κατατεθεί σε λογαριασμό που ήλεγχε ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι ο Arif δεν παρέστη στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τη θέση του. Η δικαστής τον υποχρέωσε να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του Ernest, ύψους περίπου 206.000 λιρών, διατάσσοντας προκαταβολική καταβολή 120.000 λιρών.

«Δικαίωση για την οικογένεια»

Η δικηγόρος Verity Hudson από το Rothley Law, που εκπροσώπησε τον Ernest, χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σύνθετη και συναισθηματικά φορτισμένη, εκφράζοντας ικανοποίηση για την απόφαση που –όπως τόνισε– διασφαλίζει το συμφέρον της ανήλικης κόρης.

Η δικαστική ετυμηγορία βάζει τέλος σε μια πολύμηνη διαμάχη, επιβεβαιώνοντας ότι η τελευταία επιθυμία της Kassy Sinar –η οικονομική προστασία της κόρης της– θα τηρηθεί απαρέγκλιτα, παρά την απόπειρα παραποίησης της βούλησής της.

Με πληροφορίες από Dailymail