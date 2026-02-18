Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Βόμβες» από τη Νομική Υπηρεσία: Απειλές, μάρτυρες σε φυγή και… η επόμενη μάχη για τα «Χρυσά Διαβατήρια»

 18.02.2026 - 15:23
«Βόμβες» από τη Νομική Υπηρεσία: Απειλές, μάρτυρες σε φυγή και… η επόμενη μάχη για τα «Χρυσά Διαβατήρια»

Την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της πλειοψηφίας του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για την  υπόθεση που συνδέθηκε με το αποκαλούμενο σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων» και το ρεπορτάζ του Al Jazeera, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Νομική Υπηρεσία, η οποία διά της Υπεύθυνης Εισαγγελέως Επικοινωνίας, Πωλίνας Ευθυβούλου, τονίζει ότι παρά τον απόλυτο σεβασμό προς τις δικαστικές αποφάσεις, διατηρεί το δικαίωμα διαφωνίας με το περιεχόμενό τους.

Σε συνέντευξη Τύπου, μετά την αθώωση του πρώην Προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη και του πρώην βουλευτή και επιχειρηματία, Χριστάκη Τζιοβάνη, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε πως μετά από ενδελεχή μελέτη της απόφασης έχουν εντοπιστεί «δικαστικά σφάλματα», τα οποία θα τεθούν ενώπιον του Εφετείου, στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η άσκηση έφεσης αποτελεί θεσμικά κατοχυρωμένο δικονομικό μέσο, σημειώνοντας ότι και οι αθωωθέντες, μέχρι πρότινος κατηγορούμενοι, διατηρούν το δικαίωμα να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματολογία στο ανώτερο δικαστικό επίπεδο.

Απαντώντας στα όσα ακούγονται και λέγονται από το κοινό, η κ. Ευθυβούλου δήλωσε ότι οι απορίες του «είναι εύλογες».

Όσον αφορά στο βίντεο, που προβλήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera εξήγησε ότι «παρουσιάστηκαν μόνο επιλεγμένα αποσπάσματα», ενώ σημείωσε ότι η πλήρης και αμοντάριστη εκδοχή του παραδόθηκε και μελετήθηκε.

«Για να ληφθεί υπόψη ως μαρτυρία ένα υλικό πρέπει να έχει αποκτηθεί νόμιμα. Βίντεο ή ηχογραφήσεις χωρίς συγκατάθεση των συμμετεχόντων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δικαστήριο», τόνισε η κ. Ευθυβούλου.

