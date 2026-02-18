Όχημα αναποδογυρίστηκε στην Έγκωμη – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, όχημα που κινείτο στον δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για εξετάσεις, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα, με την κατάσταση της υγείας του να μην έχει ακόμη διευκρινιστεί.