Αλλάζουν οι δρόμοι στον Άγιο Δομέτιο: Νέες μονοδρομήσεις και ρυθμίσεις στάθμευσης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Σημαντικές κυκλοφοριακές αλλαγές τίθενται σε εφαρμογή στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Δομετίου, με τον Δήμο Λευκωσίας να προχωρά σε νέες μονοδρομήσεις και ρυθμίσεις στάθμευσης με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ομαλότερη διακίνηση των οχημάτων. Οι εργασίες σήμανσης για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τη νέα τροχαία σήμανση κατά τη διάρκεια των εργασιών και μετά την ολοκλήρωσή τους. Η ανακοίνωση:

Πληροφορείται το κοινό ότι, σύμφωνα με τους Περί Τροχαίας Δημοτικούς Κανονισμούς Λευκωσίας και τον Περί Δήμων Νόμο, έχει αποφασιστεί όπως από την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, διεξαχθούν εργασίες σήμανσης για την εφαρμογή των πιο κάτω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο διαμέρισμα Αγίου Δομετίου:

Μονοδρόμηση της οδού Μιχαήλ Καραολή, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Έκτορος και στη ίδια κατεύθυνση μονοδρόμηση τμήματος της οδού Έκτορος, από τη συμβολή της με την οδό Μιχαήλ Καραολή μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ισαάκ και Σολωμού.

Δημιουργία χώρων στάθμευσης, όπου αυτό είναι εφικτό, κατά μήκος της βόρειας πλευράς της οδού Μιχαήλ Καραολή, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στα υπόλοιπα τμήματα της οδού, με τη χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής.

Οι εργασίες θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 08:00 – 15:00.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συμμορφώνονται με τη σήμανση τροχαίας και να αποφεύγουν τη στάθμευση κατά μήκος των δύο οδών.

Ο Δήμος Λευκωσίας ευχαριστεί τους δημότες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους. Οι πιο πάνω ρυθμίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ομαλότερης κυκλοφορίας στην περιοχή, προς όφελος όλων. Η συμβολή σας είναι σημαντική για μια πιο ασφαλή και λειτουργική πόλη.