Εξαφάνιση εκρηκτικών: Στα χέρια του ΥΠΑΜ την Παρασκευή το πόρισμα
Εξαφάνιση εκρηκτικών: Στα χέρια του ΥΠΑΜ την Παρασκευή το πόρισμα

 18.02.2026 - 12:35
Εξαφάνιση εκρηκτικών: Στα χέρια του ΥΠΑΜ την Παρασκευή το πόρισμα

Έτοιμο είναι το πόρισμα της εσωτερικής, πειθαρχικής έρευνας που διεξήγαγε το ΥΠΑΜ σε σχέση με την ποσότητα των 13,6 κιλών εκρηκτικής ύλης που εξαφανίστηκε από πεδίο βολής και την Παρασκευή θα το έχει στα χέρια του ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Ο Υπουργός σε δηλώσεις την Τετάρτη μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού, αφού επανέλαβε ότι «από τη στιγμή που εξαφανίστηκαν εκρηκτικά φέρουμε ευθύνη» είπε ότι το πόρισμα επιδόθηκε από τον αξιωματικό που έκανε την έρευνα εντός 15νθημέρου σε άλλο ανώτατο αξιωματικό καθώς ο ίδιος αφυπηρέτησε.

Ο αξιωματικός στον οποίο παραδόθηκε ζήτησε μια-δύο μέρες να το μελετήσει και να ενημερώσει με τη σειρά του τον ίδιο τον Υπουργό, εξήγησε.

«Ως εκ τούτου υπολογίζω ότι την Παρασκευή το πρωί θα το έχω κι εγώ στα χέρια μου, θα το μελετήσω και ασφαλώς θα τοποθετηθώ γύρω από τα αποτελέσματα αυτού του πορίσματος», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση ο ΥΠΑΜ είπε ότι οι πειθαρχικές ποινές είναι αρμοδιότητα του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και ότι αυτό που μπορεί να πει με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν ευθύνες και καταγράφονται στην έρευνα.

«Για να εξαφανιστούν [τα εκρηκτικά], ασφαλώς και κάποιοι άνθρωποι φέρουν ευθύνες αλλά δεν μπορώ να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες», είπε ο κ. Πάλμας. Εξήγησε ότι τις ποινικές ευθύνες δηλαδή ποιος έκλεψε/πήρε τα εκρηκτικά τις διερευνά η Αστυνομία.

Σε παρατήρηση ότι δεν γίνεται λόγος για ποινικές ευθύνες στο πόρισμα και άρα μπορεί να προεξοφληθεί ότι δεν υπήρξε συνεργασία κάποιου στελέχους της ΕΦ με αυτούς που πήραν τα εκρηκτικά, ο Υπουργός Άμυνας δεν θέλησε να απαντήσει πριν πρώτα μελετήσει το πόρισμα και είναι βέβαιος για το περιεχόμενό του.

Είπε επίσης ότι δεν δόθηκε ακόμη το πόρισμα στην Αστυνομία καθώς ο ίδιος δεν το μελέτησε ακόμη. Το πόρισμα, είπε, θα δοθεί επίσημα στην Αστυνομία «για να το μελετήσουν και αυτοί και να έχουν τα δικά τους συμπεράσματα για να υποβοηθηθεί το έργο των αστυνομικών αρχών».

Σε άλλη ερώτηση γιατί λήφθηκε απόφαση να κάνει την έρευνα ένας αξιωματικός που θα αφυπηρετούσε και αν προκύπτει κενό, ο κ. Πάλμας απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένα κενό.

Υπενθύμισε ότι κάθε χρόνο τέτοιο καιρό γίνονται κρίσεις στις τάξεις της ΕΦ, το περιστατικό συνέβηκε πριν 15-20 μέρες και δεν ήταν δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος ανώτατος αξιωματικός θα αποστρατευόταν αφού θα έπρεπε το Συμβούλιο Κρίσεων να συνέλθει και να δει τα δεδομένα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

