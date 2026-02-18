Οδ. Μιχαηλίδης για πολιτογραφήσεις: Μεγάλη επιτυχία του Νίκου Αναστασιάδη και των γνήσιων τέκνων του – Ο μόνος που υπέστη τιμωρία είναι… ο ίδιος

Σχολιάζοντας στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα» την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση πολιτογραφήσεων που αφορά Δημήτρη Συλλούρη και Χριστάκη Τζιοβάνη, ανέφερε ότι για τη νομική υπηρεσία το βίντεο του Al Jazeera δεν υπήρξε ποτέ, ήταν μία φαντασίωση.

«Αυτό το οριστικό θάψιμο του τεράστιου σκανδάλου, είναι μια μεγάλη επιτυχία του Νίκου Αναστασιάδη και των γνήσιων πολιτικών του τέκνων, του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Και είναι μια παταγώδης αποτυχία του κράτους δικαίου και της ανάγκης των πολιτών για να δουν επιτέλους λογοδοσία σε αυτή τη χώρα», σημείωσε.

Χαρακτήρισε μάλιστα «πολύ σωστή» την απόφαση του Δικαστηρίου. «Αποτυπώνει ακριβώς όλο αυτό το θέμα, αυτό το φιάσκο, όπως στήθηκε και υλοποιήθηκε από τον Νίκο Αναστασιάδη και τους υπουργούς τους οποίους διόρισε», συνέχισε.

Στη συνέχεια προσπάθησε να εξηγήσει τι έγινε με απλά λόγια. «Ο Δημήτρης Συλλούρης ως Πρόεδρος της Βουλής κατηγορήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία ότι παρενέβη αθέμιτα προς τον Υπουργό Εσωτερικών και λειτουργούς του υπουργείου Εσωτερικών για να πετύχει την εξασφάλιση της πολιτογράφησης σε δύο περιπτώσεις. Οι δύο αυτές περιπτώσεις είχαν τρία περίεργα θέματα. Το γεγονός ότι η θυγατέρα σε μία περίπτωση ήτανε πάνω των 28 ετών. Σε μία περίπτωση δεν πληρούνταν τα οικονομικά κριτήρια και στην άλλη περίπτωση το πρόσωπο, το οποίο θα πολιτογραφείτο, κάποιος Ρώσος, δεν ήρθε καν στην Κύπρο για να δώσει βιομετρικά δεδομένα, αποτυπώματα».

«Ήρθε λοιπόν η Νομική Υπηρεσία και επιχείρησε για να σώσει το τομάρι της να παρουσιάσει αυτά τα οποία η Ελεγκτική Υπηρεσία, η Επιτροπή Νικολάτου, είχαν χαρακτηρίσει ως προφανώς παράνομα να τα χαρακτηρίσει νόμιμα με τον δικό τους μάρτυρα όσον αφορά το θέμα της μη πλήρωσης των οικονομικών στοιχείων. Δεν έφερε καν στο δικαστήριο τους δύο μάρτυρες του Υπουργείου Οικονομικού, τους αρμόδιους λειτουργούς, το οποίο το δικαστήριο πολύ σωστά ανέδειξε. Το σημαντικό είναι ότι υπήρξε μία προσχεδιασμένη διαδικασία να ξεπλυθούν καταστάσεις».

«Να θυμίσω λίγο ιστορικά. Τον Ιούλιο του 2019 η Ελεγκτική Υπηρεσία επιχείρησε να ξεκινήσει έλεγχο. Όταν στείλαμε υπενθύμιση ξανά τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Νίκος Αναστασιάδης αντιλήφθηκε ότι θα γίνει έλεγχος και διόρισε την επιτροπή Καλογήρου. Τον Αύγουστο του 2020 ήταν τα πρώτα έγραφα από το Al Jazeera και είπαμε ότι δεν πάει άλλο θα πρέπει να γίνει έλεγχος. Πήγαμε πήραμε πέντε φακέλους και μια λίστα με πολιτογραφήσεις. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2020, δέκα μέρες πριν το επίμαχο αυτό το βίντεο της ντροπής, εκδώσαμε μια έκθεση. Σε αυτή την έκθεση τα είχαμε όλα. Τις πολιτογραφήσεις αυτών που ήταν πάνω από 28 χρονών. Τις πολιτογραφήσεις αυτών που δεν πληρούσαν τα οικονομικά κριτήρια. Αυτούς οι οποίοι πολιτογραφούνταν ως σύζυγοι το οποίο ήταν παράνομο. Σε λίγες μέρες ακολουθήσε το βίντεο. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος. Είχε λίγο πριν διορίσει την Επιτροπή Νικολάτου ώστε να εμποδίσει τον δικό μας έλεγχο. Η Επιτροπή Νικολάτου επιβεβαίωσε τα δικά μας στοιχεία και πρακτικά η Νομική Υπηρεσία υπό το βάρος της πίεσης όλης αυτής έπρεπε να δείξει ότι έκανε κάτι. Να θυμίσω ότι υπήρξαν μέχρι τώρα τρεις υποθέσεις, είναι τέσσερις συνολικά, έχουν βγει αποφάσεις για τρεις υποθέσεις. Σε όλες αυτές τις υποθέσεις η προσέγγιση της Νομικής Υπηρεσίας είναι ότι το καλό, το τέλειο Υπουργικό Συμβούλιο, έπαιρνε σωστές αποφάσεις και οι επιτήδειοι ιδιώτες ή ο επιτήδειος πρόεδρος της Βουλής, προσπαθούσαν να γελάσουν το σύστημα όμως το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν εκεί βράχος».

«Ο μόνος ο οποίος υπέστη τιμωρία για αυτό το σκάνταλο είναι εγώ. Ας αφήσουμε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη έξω όμως. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο παίρνει η κοινωνία; Ότι εκείνος ο κρατικός αξιωματούχος ο οποίος θα υψώσει το ανάστημά του και θα κάνει τη δουλειά του, εκείνος θα τιμωρηθεί, και αυτοί οι οποίοι μετείχαν στο πλιάτσικο θα την βγάλουν καθαρή και το πλιάτσικο και το βίντεο της ντροπής θα εξαφανιστεί. Αυτό είναι το μήνυμα και δεν πρέπει να αφήσουμε τους πολίτες να ζουν σε αυτή τη μαυρίλα».

Επισήμανε επίσης ότι όλο αυτό ήταν προσχεδιασμένο.

Έκανε μάλιστα αναφορά και σε ένα άλλο βίντεο, το επίμαχο βίντεο με Λακκοτρύπη και Χαραλάμπους με τους εικονικούς επενδυτές. «Είναι σημαντικό τώρα να φέρουμε στο μυαλό μας και το άλλο βίντεο της ντροπής. Αυτό που ζήσαμε πριν ένα περίπου μήνα». Υπενθυμίζεται ότι είχε διοριστεί ανεξάρτητος ανακριτής με διορία να παραδώσει το πόρισμά του στις 13 Απριλίου. «Εμείς έχουμε προβλέψει ότι δεν θα γίνει τίποτα», σχολίασε καταληκτικά ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

